Entfesselte Wartberger: Den Stanzern werden gleich 7 Stück verabreicht!

Details Sonntag, 23. August 2020 23:23

Die Unterliga Nord ist jene Spielklasse die in der Steiermark als erstes in das Geschehen eingreift. Der Grund dafür ist, dass man den letzten Herbst-Spieltag kurzerhand vorverlegt hat. Nach der Corona-bedingten langen Spielpause war man klarerweise allerorts gespannt darauf, wie sich die Mannschaften zu verkaufen wissen. Beim Spiel des Atus Wartberg gegen den SV Raiffeisen Stanz waren die Karten soweit gerecht verteilt. Aber der Vorletzte vom Herbst 2019 weiß zu überraschen und verpasst den Stanzern eine ordentliche Abreibung. Als Unparteiischer fungiert Stephan Koren, assistiert wurde er von Harald Insupp. 190 Zuseher waren am Wartberger Sportplatz mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die Partie verläuft auf Augenhöhe

Völlig abgefahrene Partie zu Beginn der Punktejagd. Denn den Stanzern war es durchaus zum zutrauen, zumindest diesen einen Zähler unter Dach und Fach zu bringen. In der ersten Spielhälfte gelingt es der Ebner-Truppe auch, erfolgreich den Mann zu stellen. Nach einer gespielten Viertelstunde ist es Sebastian Bader der die Gäste mit 0:1 in Führung bringt. Jetzt war eine Reaktion des Platzherrn nötig. Die sollte auch alsbald folgen. Mit einem Doppelschlag (24. Muhammet Asan/26. David Zuschnig) kann Wartberg den Spielstand wieder in ein besseres Licht stellen. Was die Stanzer aber nicht wirklich aus der Balance bringt. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff kommt es zum nicht unverdienten Ausgleich. Simon Pernhofer zeichnet für den 2:2-Halbzeitstand verantwortlich.

Wartberg schießt aus allen Rohren

Angesichts des hartumkämpften ersten Abschnitts, spricht vieles dafür, dass die 190 Zuseher auch im zweiten Abschnitt eine abwechslungsreiche Partie zu sehen bekommen. Aber irgendetwas muss in der Kabine der Wartberger vorgefallen sein. Denn plötzlich spielen die Hausherren, Trainer Ewald Dreier gibt sein Debüt auf der Trainerbank, wie aus einem Guß. Hinzu kommt, dass man mit Muhammet Asan, der neu von ESV Mürzzuschlag gekommen ist, über eine Speerspitze verfügt, die sehr genau weiß, wo des Gegners Tor steht. Der 23-jährige Angreifer knallt einen lupenreinen Hattrick hin (58., 66. 74.). Damit erledigt er die Stanzer praktisch im Alleingang. In den Schlussminuten legt Wartberg noch ein Schäuferl nach. Matthias Riegler (81.) und Phönix-Neuerwerbung Dominik Zeilbauer (89.) sorgen letztlich für den sehr deutlich 7:2-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Wartberg am Samstag, 29. August um 16:30 Uhr in Lassing. Stanz besitzt dann um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen Admont.

ATUS WARTBERG - SV STANZ 7:2 (2:2)

ATUS Wartberg: Rami, Baumann, Fürtinger, Kindermann, Riegler, Winkelmayer, Roposch, Zuschnig, Schiffer, Asan, Curic

SV Stanz: Dissauer, Bauer, Pernhofer, Puchner, Purger, Ellmeier, Russ, Gösslbauer, Kaltenbrunner, Pogner, Ebner

Torfolge: 0:1 (15. Bader), 1:1 (24. Asan), 2:1 (26. Zuschnig), 2:2 (43. Pernhofer), 3:2 (58. Asan), 4:2 (66. Asan), 5:2 (74. Asan), 6:2 (81. Riegler), 7:2 (89. Zeilbauer)

Gelbe Karten: Kindermann, Riegler, Fürtinger, Schiffer bzw. Russ, Pogner, Bader

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten