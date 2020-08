Starkes Ding: ESV Mürzzuschlag weist Stainach-Grimming zurecht!

Details Sonntag, 30. August 2020 12:42

Am 1. Spieltag treffen in der Unterliga Nord A der ESV Mürzzuschlag und der SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming aufeinander. Dabei gelingt es dem Gastgeber sich ganz klar durchzusetzen. Damit unterstreichen die Mürzzuschlager einmal mehr die Tatsache, dass diese auch diesmal sehr weit vorne in der Tabelle zu finden sein werden. Das erwartet man aber aber auch von Stainach-Grimming. So gesehen haben die Gäste doch einen herben Dämpfer erfahren müssen. Der Spielleiter war Gerhard Koller, assistiert wurde er von Rene Krinner. 100 Zuseher waren mit von der Partie.

Die ESV'ler legen die Basis zum Erfolg

Nach einer kurzen Phase des gegenseitigen Abtastens dauert es nicht lange schon steht es 1:0. Simon Schuttnig ist der Vorbereiter, Dominik Taferner trifft erstmalig für die Hausherren. Daraufhin nimmt die Begegnung so richtig Fahrt auf. Beide Teams sind offensiv-orientiert, demnach kommt es auch zu prickelnden Torraumszenen am laufenden Band. Auch die Mandl-Truppe ist so richtig gut im Spiel. Man verabsäumt es aber, trotz guter Gelegenheit, den Gleichstand herzustellen. Diesbezüglich ist der Platzherr aus einem anderen Holz geschnitzt. So kann mann noch vor dem Pausenpfiff zwei Stück drauflegen. Andreas Purgstaller mit einem Abstaubertor (27.) und Thomas Deutschmann, der seinen Freiraum nützen kann (35.) ,sorgen letztlich für den 3:0-Halbzeitstand.

Für die Gäste gibt es nichts zu holen

Aufgrund des deutlichen Dreitore-Vorsprungs sind die Würfel bereits gefallen. Die Taferner-Schützlinge haben die Zügel ganz klar in der Hand. Stainach-Grimming ist zumeist nur am reagieren anstatt am agieren. Eigentlich wäre bereits in der 48. Minute der vierte Treffer fällig gewesen. Deutschmann verfehlt aber sein Ziel per Kopf knapp. In dieser Tonart geht es munter weiter. Die Mürzzuschlager unterstreichen dabei einmal mehr die vorhandene Stärke in der Offensive. Variantenreich und schnell gespielt wird dem Gegenüber das Leben nicht einfach gemacht. Bis zur 80. Minute können sich die Gäste schadlos halten, dann aber zappelt das Spielgerät noch einmal im Netz. Rudaj Spreshim trifft dabei aus 16 Metern punktgenau in den Winkel - Spielendstand: 4:0.

ESV MÜRZZUSCHLAG - SV STAINACH-GRIMMING 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (4. Taferner), 2:0 (27. Purgstaller), 3:0 (35. Deutschmann), 4:0 (80. Rudaj)

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten