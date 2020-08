Hochspannend: Lassing bezwingt Wartberg dank Treffer in der Schlussphase

Details Sonntag, 30. August 2020 15:04

Der SV Lassing empfing am Samstagnachmittag den ATUS Wartberg. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie, wurden dieser Rolle aber nicht gerecht. Denn die Ennstaler konnten sich mit 3:2 durchsetzen, wobei das Spiel ordentlich Spannung zu bieten hatte. Immerhin gab es einen doppelten Führungswechsel. In der 88. Minute entschied Marlon Grill schließlich das Spiel zu Gunsten der Gastgeber. Die Gäste kamen als Tabellenführer ins Ennstal. Lassing musste sechs Spieler vorgeben: Julian Pachler, Reini Scherz und Tobias Kreiter fehlten verletzungsbedingt, Manfred Bacher, Nico Polach und Marco Mayer standen auch nicht zur Verfügung.

Schnelle Partie

Den Hausherren gelingt ein Auftakt nach Maß, bereits in der dritten Spielminute kann Andrè Grill einen Eckball per Kopf im gegnerischen Gehäuse versenken. Aber die Gäste zeigen sich unbeeindruckt und halten in Folge gut dagegen. So landet ein Simunovic-Freistoß in Minute sieben noch an der Stange, ehe Bernhard Winkelbauer in Minute 13 den Ball, ebenfalls nach einer Ecke, unter die Latte donnert. Wartberg ist in dieser Phase des Spiels das stärkere Team und zeigt guten Offensivfußball. Gästetormann Rami kann sich mit einem Super-Reflex auszeichnen, als er einen scharfen Schuss von André Grill bei einem Konter bravourös abwehren kann. Schließlich erzielt in Minute 32 Denis Curic das 1:2, er verwertet einen Stanglpass souverän. Lassing-Goalie Lukas Streit kann sich noch in Minute 40 auszeichnen, er bleibt beim Duell gegen Muhammet Asan Sieger.

Lassing gewinnt

Die zweite Hälfte ist dann aus Lassinger Sicht das Gegenteil zu Durchgang eins. Die Rindler-Mannschaft zeigt aggressiven Fußball, macht die Räume eng und übernimmt nach rund zehn Minuten deutlich das Kommando auf der Sportwiese. Schließlich führt das gute Spiel auch zum Erfolg: Nach einer sehenswerten Kombination von Philipp Löcker, Thomas Forstner und Gerald Stenitzer erzielt dieser den Ausgleich zum 2:2. Lassing spielt weiter auf hohem Niveau, Wartberg bleibt aber durch die schnellen Angreifer bei ihren Konterangriffen brandgefährlich. So hat Daniel Kindermann bei einem Stangenschuss in Minute 76 Pech, auf der anderen Seite scheitern Marc Zeiser, Andrè Grill und Jörg Stenitzer jeweils knapp. In den letzten zehn Minuten spielt der SV Lassing den Gegner phasenweise an die Wand und wird in Minute 88 für das gute Auftreten noch belohnt: Eine Spreitzer-Flanke kannTormann Rami nur kurz abwehren und Marlon Grill versenkt das Spielgerät überlegt zum 3:2 Erfolg für Lassing.

Franz Stocker (Funktionär Lassing): "Guter Beginn von unserer Mannschaft, nach etwa 15 Minuten war jedoch Wartberg das bessere Team. Ganz anders die zweite Hälfte, unsere Mannschaft hat erfrischenden und begeisternden Fußball gezeigt, somit geht der knappe Erfolg auch in Ordnung. Ein Pauschallob an Lassing für die zweite Hälfte."

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten