Pernegg gibt 2:0-Führung in Haus aus der Hand

Am Samstagnachmittag kam es in der steirischen Unterliga Nord A zum Duell zwischem dem SVU Haus im Ennstal und dem SC Pernegg. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Dabei sah es lange zunächst sehr gut für die Gäste aus, denn sie führten nach gerade einmal einer Viertelstunde bereits mit 2:0. Haus kam aber zurück und konnte sich noch einen Punkt

Starke Pernegger

Die Pernegger finden gut ins Spiel und setzen die Hauser Defensive gut unter Druck, was zu Fehlern führt. Es sollte auch nicht lange dauern ehe die Gäste mit 1:0 in Führung gehen. Thomas Lipp versenkt einen Abstauber und es steht verdient 1:0 für die Pernegger. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. In der 15. Minute lässt Lukas Harrer dem gegnerischen Torwart im eins gegen eins keine Chance. Damit ist für klae Fronten gesorgt. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernimmt dann aber Haus das Spiel und Pernegg wirkt trotz 2:0-Führung verunsichert. Auch der verletzungsbedingte Wechsel von Kapitän Kahr trägt dazu bei. Richtig gefährlich werden die Hauser in Halbzeit eins aber nicht mehr und auch Pernegg bleibt zurückhaltend. So pfeift der Schiri nach etwas mehr als 45 Minuten ab.

Haus kommt zurück

In der zweiten Halbzeit erhöht Haus den Druck. In der 55. Minute Angriff über linke Häuser Seite, Foul im Strafraum und der Schiri entscheidet auf Elfmeter. Thomas Weikl tritt an und versenkt zum Anschlusstreffer. Damit ist wieder Spannung drin. Pernegg ist in Folge stark in die Defensive gedrängt. Dann machen es sich die Hauser aber selbst schwer: 65. Minute und Ausschluss von Marco Geisler. Damit ist Haus einen Mann weniger. Trotz Unterzahl und trotz hohem Druck von Pernegg gelingt den Gastgebern noch der Ausgleich. Hoher Ball von Haus in den 16er, Pernegg bekommt Ball nicht weg und Weikl knallt das Leder unter die Latte. Praktisch im Gegnezug die Top-Chance auf das 3:2 für Pernegg per Kopf, doch der Ball geht nicht ins Tor. Dann hat auch noch Haus die Möglichkeit per Kopfball, doch ein Pernegger Spieler klärt auf der Linie. Dann ist das Spiel vorüber.

