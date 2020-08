Offensiv-Power: Für Stanz war gegen spielfreudige Admonter nichts zu holen!

Details Montag, 31. August 2020 09:59

Am Samstag traf in der 1. Runde der Unterliga Nord A SV Raiffeisen Stanz vor heimischer Kulisse auf den Tus Admont. Beide Mannschaften haben ihre ersten Partien verloren, Stanz 2:7 in Wartberg und Admont 0:1 gegen Ausseerland, demnach war man da wie dort auf Wiedergutmachung aus. Die Stanzer beginnen auch vielversprechend bzw. gelingt es sogar in Führung zu gehen. Was aber der Muntermacher für die Valtan-Truppe war. Denn nach einer Viertelstunde übernimmt man das Kommando und fährt einen sehr deutlichen Dreier ein. Der Spielleiter war Daniel Schalk - 130 Zuseher waren im Teichstadion mit von der Partie.

Die Stanzer Führung hält nicht lange

SV Raiffeisen Stanz geht zu Beginn der Begegnung sehr aggressiv an die Aufgabe heran. Letztendlich aber kommt es dazu, dass die Ebner-Schützlinge mit dem 1:0 in der 15. Minute ihr Pulver bereits verschossen haben. Dabei antizipiert Daniel Ellmeier nach einem Eckball am schnellsten und trifft für Mürztaler. Aber bereits mit dem Gegenstoß steht es 1:1. Marcel Lep kann dabei einmal mehr seinen Torriecher unter Beweis stellen. Dieser rasche Gleichstand war auch so etwas wie der Knackpunkt im Spiel. Denn von diesem Zeitpunkt an agieren die Stanzer unsortiert, auch die Zuordnung war nicht immer optimal. Was Admont zu nützen versteht. In der 26. und 32. Minute schnürt Adrian Roman einen Doppelpack - Halbzeitstand: 1:3.

Admont lässt Ball und Gegner laufen

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, sind die Fronten soweit klar abgesteckt. Die Gäste gehen weiterhin mit sehr viel Nachdruck an die Sache heran. Die Stanzer sind permanent am reagieren anstatt am agieren. Die logische Folge daraus sind weitere Tore für die Admonter, die mit dieser Performance zu verstehen geben, dass man wohl in der Lage sein wird, eine Rolle im vorderen Tabellenbereich einzunehmen. 63. Minute: Der 20-jährige Angreifer Marcel Lep erhöht den Spielstand auf 1:4. Er nützt dabei eine Unachtsamkeit von Stanz-Keeper Florian Dissauer. Damit war der Admonter Torhunger aber noch nicht gestillt. 85. Minute: Der 29-jährige Rumäne Adrian Roman trifft zum dritten Mal. Dabei schließt er einen Alleingang erfolgreich mit einem Lupfer ab - Spielendstand: 1:5.

SV STANZ - TUS ADMONT 1:5 (1:3)

Torfolge: 1:0 (15. Ellmeier), 1:1 (16. Lep), 1:2 (26. Roman), 1:3 (32. Roman), 1:4 (63. Lep), 1:5 (85. Roman)

