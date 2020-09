Knappe Geschichte: Ausseerland mit dem Heimdreier gegen Stanz!

Details Samstag, 05. September 2020 10:17

Am Freitagabenddurften sich die Besucher in der Unterliga Nord A auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den FC Ausseerland und den SV Raiffeisen Stanz freuen. Dabei gelingt es dem Gastgeber knapp aber doch den zweiten Saisondreier unter Dach und Fach zu bringen. Demnach hält die Halada-Truppe, einmal war man spielfrei, auch beim Punktemaximum. Anders da der Sachverhalt bei den Stanzern. Denn nach drei Spielen steht man mit 5:15-Toren noch punktelos da. Der Spielleiter war Sladan Markovic. 200 Zuseher waren in der Christof Industries Arena in Bad Aussee mit von der Partie.

(2 Spiele - 6 Punkte: Der Saisonauftakt des FC Ausseerland ist vollauf gelungen)

Stanz verkauft sich teuer

Vom Start weg gelingt es den Ebner-Mannen bestens sich entscheidend in Szene zu setzen. Das aggressive Pressing behagt den Hausherren ganz und gar nicht. Demzufolge dauert es auch etwas, bis Ausseerland das Zepter in der Hand hat. Was nach dem Führungstor in der 23. Minute der Fall war. Da ist es Kapitän Armin Schupfer, der mit einem Volley der unter die Latte passt, die Heimischen mit 1:0 in Führung bringt. Was gleichbedeutend damit ist, dass Ausseerland nun soweit alles unter Kontrolle hat. Trotzdem kommt es in der 41. Minute zum Ausgleich. Florian Ebner nickt dabei eine Freistoßvorlage ein - Halbzeitstand: 1:1.

Ausseerland hat die Nase knapp vorne

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs Verwarnungen, können die Stanzer dem Platzherrn über weite Strecken die Stirn bieten. In der 62. Minute kann man sich für die getätigten Bemühungen auch belohnen. Georg Auer legt dabei Entschlossenheit an den Tag und bringt Stanz erstmalig in Front. Aber dieses 1:2 fungiert dann in weiterer Folge als Ausseerland-Muntermacher. 69. Minute Alexander Pomberger markiert nach einem Eckball den 2:2-Ausgleich. 75. Minute: Der 18-jährige Kroate Daniel Salatovic nützt die Gunst der Stunde und markiert das 3:2. Nachfolgend lässt sich der Hausherr die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Diesen knappen Eintore-Vorsprung bringt man letztlich auch über die noch verbleibende Spielzeit.

FC AUSSEERLAND - SV STANZ 3:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (23. Schupfer), 1:1 (41. Ebner), 1:2 (62. Auer), 2:2 (69. Pomberger), 3:2 (75. Salatovic)

Photocredit: FC Ausseerland

by: Ligaportal/Roo

