Kein Sieger in chancenreichem Match zwischen Stainach und Veitsch [Video]

Details Samstag, 05. September 2020 19:54

Am Samstagnachmittag kam es in der steirischen Unterliga Nord A zum Duell zwischend dem SV Stainach-Grimming und dem FC Veitsch. Die Gastgeber gingen leicht favorisiert ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 0:0-Remis. Das Spiel hätte aber durchaus Tore verdient gehabt. Beide Teams spielten nämlich munter nach vorne.

Chance FC Veitsch 31

Keine Treffer

Und das von Beginn an. Stainach ist zunächst das bessere Team, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. In der 24. Minute die Großchance für den Führungstreffer, doch der Ball findet nicht den Weg ins Tor. Kurz darauf eine Rettungstag von Markus Rieger. Er kann den Ball auf der Linie abwehren und somit einen Rückstand verhindern. Die Hausherren sind die klar spielbestimmende Mannschaft - aus fünf Metern wird in einer Situation das Tor nicht getroffen. Hoffentlich aus Sicht von Stainach rächt sich das nicht. Dann plätschert das Spiel dahin und der Schiri schickt die beiden Teams nach etwas mehr als 45 Minuten nachhause.

Keine Treffer, die zweite

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Veitschern, die es jetzt wissen wollen. Anstatt eines Treffers gibt es aber einen Rettungseinsatz, da ein Veitscher mit verletzter Schulter am Boden liegt. Dann übernimmt wieder Stainach das Ruder und gibt Gas. Es ergeben sich mehrere gute Chancen, doch das Leder will einfach nicht ins Tor. Dann bricht langsam die Schlussphase an. Das Spiel ist auf Messers Schneide, denn auch Veitsch agiert dann wieder offensiver und wird immer wieder gefährlich. Es bleibt aber beim 0:0. Das Spiel endet schließlich mit einer guten Chance von Orza, der die Führung auf dem Fuß hat, aber leider findet der Ball wieder nicht den Weg ins Tor. Markus Rieger kassiert dann auch noch Gelb-Rot, doch das hat keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Kurz darauf ist das Match vorbei.

