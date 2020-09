Lassing knackt Admont dank starker zweiter Halbzeit

Details Sonntag, 06. September 2020 19:52

Am Samstag traf Tus Admont in der Unterliga Nord A auf SV Lassing. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Am Ende konnten sich die Lassinger mit 3:1 durchsetzen.

Patrick Lep trifft nach 26 Minuten

Zu Beginn der ersten Hälfte viel Kampf und Krampf im Spiel der beiden Mannschaften, es

wird früh attackiert und so will nicht recht ein gutes Spiel aufkommen. Admont hat in

den ersten 15 Minuten leichte Vorteile, Lassing versucht mit weiten Bällen hinter die

Abwehr zum Erfolg zu kommen. Die wichtigsten Szenen: In Minute 19 spielt Matthias

Prommer einen perfekten Steilpass auf Thomas Forstner, der sich alleine Richtung

Admonter Tor bewegt. Der gute Schiri Kislick pfeift ihn jedoch zurück, da er beim Passspiel

von Prommer ein Foul an diesem gesehen hatte. Minuten später kann sich Tormann Lukas Streit

auszeichnen, als er beim Duell eins gegen eins als klarer Sieger gegen Admonts Adrian

Roman hervorgeht. In Minute 26 erzielt dann Patrick Lep das 1:0 für seine Mannschaft, er

donnert den Ball nach einer Ecke unhaltbar ins Lassinger Netz. Kurz vor dem Halbzeitpfif

trifft Andrea Grill mit einem herrlichen Heber aus gut 30 Metern zum 1:1, Admonts Goalie Gert

Bacher brachte einen Rückpass nicht richtig aus der Gefahrenzone und spielte den Ball direkt

zu Lassings Spielmacher, der Abwehr und Tormann gekonnt überhob. Halbzeitstand ein

alles in allem gerechtes 1:1.

Turbulente Schlussphase

In der zweiten Hälfte hat Lassing in der 56. Minute Glück, ein Kopfball nach einer Ecke geht

nur um Zentimeter am Tor vorbei. Von da an übernehmen Grill & Co. eindeutig die Regie am

Platz und legen einen ordentlichen Zahn zu. Scheitert in Minute 59 Marlon Grill bei einem Solo noch an Tormann Bacher, so verwertet Jürgen Spreitzer mit einem Direktschuss eine Traumflanke von Matthias Prommer zur 2:1-Führung von Lassing. In Minute 67 kommt für Thomas Forstner Reinhard Scherz aufs Feld und dieser wird gleich bei seinem ersten Sturmlauf im Strafraum von den Beinen geholt. Klarer Elfmeter, Marlon Grill tritt an und trifft zum verdienten 3:1 für Lassing. Hüben wie drüben gibt es noch einige Weitschüsse, die Rindler-Mannschaft verwaltet jedoch geschickt die Führung, lässt keine

gegnerischen Möglichkeiten mehr zu und siegt gegen Admont.

Franz Stocker (Funktionär Lassing): "Die erste Halbzeit war ausgeglichen, im zweiten Durchgang waren wir aber klar besser. Der Sieg geht somit in Ordnung."

