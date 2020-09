Pernegg lässt gegen WSV Liezen nichts anbrennen

Details Sonntag, 20. September 2020 22:32

Am Sonntag empfing SC "1960" Team Styria RB Pernegg vor eigenem Publikum den Tabellenelften WSV Liezen. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Am Ende konnten sich die Pernegger klar und deutlich mit 3:0 durchsetzen.

Keine Tore in Halbzeit 1

In Halbzeit 1 trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach 45 Minuten noch 0:0. Dabei gibt es die eine oder andere durchaus gute Aktion in der Offensive zu sehen, und das auf beiden Seiten. Pernegg hat mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht allerdings nichts machen. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit nähern sich auch die Liezener gefährlich dem Tor an, ein Freistoß landet aber in der Mauer. Nach 46 Minuten beendet der Schiedsrichter Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Perneggern, die dann auch in Führung gehen sollten. Stefan Ebner bewahrt in der 66. Minute kühlen Kopf und kann zum 1:0 einschieben. Mit der Führung im Rücken wollen die Pernegger nachlegen. Das gelingt auch, denn nur wenige Augenblicke später zeigt Thomas Lipp keine Nerven und stellt auf 2:0 - er steht goldrichtig. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Liezen wirft in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0. Jakob Schneller trifft in Folge eines schönen Angriffs über die Seite zum 3:0. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht SC Pernegg als Sieger vom grünen Rasen, besiegt WSV Liezen mit 3:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SV Stainach-Grimming beweisen, WSV Liezen trifft auf SV Pruggern und hofft auf einen Sieg.

Amandus Stangl (Sektionsleiter WSV Liezen): "Wir hatten heute leider wenig entgegenzusetzen. Pernegg hat viel Qualität, wobei wir auch Chancen hatten - vor allem in der ersten Halbzeit."

