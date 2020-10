Sensationell! Ausseerland zwingt Mürzzuschlag nach 0:3-Rückstand noch in die Knie

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:11

In der Unterliga Nord A empfing der Tabellenzweite FC Ausseerland in der 6. Runde den Tabellenersten ESV Sparkasse Mürzzuschlag und die Zuseher dürfen sich auf ein echtes Sechs-Punkte-Spiel freuen. Wer wird am Ende diese wichtigen Punkte für sich verbuchen können? Es waren die Ausseer, die allerdings einem 0:3-Rückstand hinterlaufen mussten, das Spiel aber noch sensationell drehten.

ESV Sparkasse Mürzzuschlag geht früh in Front

Der FC Ausserland beginnt die Partie wie die Flutlichtanlage, es waren in den ersten 18 Minuten irgendwie noch nicht alle Lampen im Vollbetrieb. Gleich nach drei Minuten dann aber der erste Schock für die Heimmannschaft, ein Rückpass auf Goalie Michael Stögner, dieser zögert zu lange und spielt dem Mürzzuschlager Deutschmann den Ball genau in die Beine spielt, der schiebt lässig ein. Nach dem Führungstreffer haben die Gastgeber zwei Topchancen zum Ausgleich, Klaus Mayerl und Ingo Temmel vergeben aber jeweils. In Minute 15 dann der nächste Tiefschlag für den FC Ausseerland, ein Freistoß von der Seite, alle rechnen mit einer Flanke, auch Stögner, der für den direkt verwandelten Schuss letztlich völlig falsch steht und keine Chance mehr hat. Nur 3 Minuten später dann das 0:3 aus einem Gewühle per Kopf. So steht es nach 18 Minuten 0:3 und das Spiel scheint entschieden. Mit der Reperatur der Flutlichtanlage geht dann dem FC Ausseerland aber auch wieder das Licht auf, nach und nach finden die Heimischen besser ins Spiel und können durch Ingo Temmel noch vor der Pause einen Treffer aufholen. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Turbulente Schlussphase

Nach Seitenwechsel ein Match auf sehr hohem Niveau, das hin und her geht. Mürzzuschlag trifft mit einem Weitschuss das Lattenkreuz, der Ball kullert aber nicht ins Tor. Auf der anderen Seite macht Aussee besser, der eingewechselte Daniel Pinkney versenkt den Rebound nach einem Stangenschuss zum 2:3. In Folge drängt man auf den Ausgleich. In Minute 80 war es dann soweit, Alexander Pomberger versenkt eine Vorlage per Hinterkopf zum umjubelten Ausgleich. Unglaublich was hier abgeht. Die Gastgeber-Fans peitschen ihr Team immer weiter nach vorne, der anfangs klar überlegene Tabellenführer schwimmt mehr und mehr. Kurz vor Ende dann die ultimative Chance zum Siegestreffer, Dani Salatovic tankt sich auf der rechten Seite durch, Ingo Temmel rutscht nur um Zentimeter am Querpass vorbei. In der letzten Aktion der Nachspielzeit, alles rechnet schon mit dem Remis, dann doch noch der Treffer für Ausseerland: Nach einem Einwurf und einem tollen Querpass steht plötzlich Ingo Temmel völlig frei, zieht auf den Torhüter zu, bewahrt die Nerven und versenkt die Kugel seelenruhig zum 4:3-SiegestorNach dem Schlusspfiff bejubelt FC Ausseerland drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen FC Veitsch. ESV Mürzzuschlag hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SV Stanz die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Die Teamleistung nach dem verheerenden Start war überragend, das Motto Einer für Alle und Alle für Einen wurde perfekt umgesetzt, anstatt sich in Selbstmitleid und Schuldzuweisungen noch weiter hinunter zu ziehen, hat das Halada Team die Köpfe immer oben behalten und wurde schlussendlich belohnt. Das Glück des Tüchtigen war in den richtigen Momenten auch auf unserer Seite, wenn beim Lattentreffer das 1:4 gefallen wäre, hätte es sicher anders ausgeschaut, aber man kann das Glück auch erzwingen und das ist uns gestern perfekt gelungen."