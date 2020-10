WSV Liezen lässt Bombe platzen: Ritchie Niederbacher ist neuer Trainer!

Details Dienstag, 06. Oktober 2020 13:05

Beim WSV Liezen, der nach sechs gespielten Runden mit nur drei Pünktchen, in der Unterliga Nord A am vorletzten Tabellenplatz zu finden ist, hat man kurzerhand die Reißleine gezogen. Was soviel heißt, dass man sich von Trainer Helmut Edelmaier, der seit Sommer 2019 in Amt und Würden war, einvernehmlich getrennt hat. Bei genauerer Betrachtung muss festsgestellt werden, dass das Ganze nicht wirklich eine "Liebsbeziehung" war. So kann Coach Edelmaier aus seinen 19 Spielen gerade einmal 11 Zähler gutschreiben. Eine sehr magere Ausbeute, wenn man bedenkt, dass 57 Punkte zu vergeben waren. Der neue starke Mann auf der Trainerbank wurde mit dem 58-jährigen Ex-Internationalen Richard Niederbacher, bereits vorgestellt.

(Der WSV Liezen ist bereits die 12. Trainerstation des 4-fachen Teamspielers Richard Niederbacher)

Es gilt die Abstiegszone zu verlassen

Sektionsleiter Amandus Stangl zur Situation: "Aufgrund der prekären Situation war es unumgänglich, eine Trainerwechsel zu vollbeziehen. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft bislang deutlich unter dem Wert geschlagen wurde bzw. dass man wesentlich mehr drauf, als es die Tabelle aktuell aussagt. In erster Linie gilt es sich zu stabilisieren bzw. dass wir, am besten im Herbst noch, den Weg aus dem Tabellenkeller finden. Trainer Niederbacher hat schon 2015 beim SC Liezen gezeigt, dass er drauf hat, als "Feuerwehrmann" einzuspringen." - so der Sportchef. Die Trainerliste von Ritchie Niederbacher ist eine sehr lange: Gleisdorf, Großklein, Leoben, Gratkorn, Neusiedl/See, Frannach, SC Liezen, Oberwart, Groß St. Florian, Albersdorf-Prebuch und Schlaining und jetzt eben der WSV Liezen. Beachtlich auch seine Karriere als Spieler: Sturm Graz, Waregem, Paris SG, Reims, Vienna, Rapid Wien, Steyr, FC Linz, Pecsi und dann der Ausklang beim DSV Leoben. Demnach ist da auf der Seitenoutline des WSV Liezen eine geballte Ladung an internationaler Erfahrung am werken.

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo