Souveräner Lassinger Sieg gegen Pruggern

Endlich hatte das lange Warten auf den Ligastart und somit auch die Vorbereitungsphase ein Ende, nun galt es Nägel mit Köpfen zu machen. Der SV Lassing traf am Samstag in der ersten Runde der Unterliga Nord A auf den SV Pruggern. Beide Teams waren natürlich bis in die Zehenspitzen motiviert und, um es vorweg zu nehmen, Lassing hatte nach 90 Minuten eindeutig das bessere Ende für sich verbuchen können. SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern konnte zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3.

In den ersten zehn Minuten ein gegenseitiges Abtasten, aber mit Fortdauer des Spieles wird die Lassinger Mannschaft von Neo-Coach Matthias Prommer immer stärker und spielbestimmender. In der 18. Spielminute verfehlt Andrè Grill nach einem Heber nur knapp das Tor, ehe nach einer schnellen Kombination in Minute 33 Nicola Haas ins eigene Gehäuse trifft – Spielstand 1:0 für den SV Lassing. In Minute 40 knallt David Schweiger einen scharfen Ball noch knapp über das Gehäuse von Pruggern, ehe er nur drei Minuten später einen guten Angriff per Kopf zum 2:0 abschließen kann. Das ist gleichzeitig auch der völlig verdiente Pausenstand, Pruggern hat so gute wie keine Torchancen verbuchen können.

In der zweiten Hälfte verwaltet Lassing geschickt das Spiel, Pruggern hat von Minute 60 bis 80 die beste Phase, aber ein einziger Torschuss (Minute 80), den Goalie Alex Grassecker bravourös parieren konnte, war die ganze gefährliche Ausbeute der Gäste. Im Gegenzug scheitert Jörg Stenitzer ebenfalls knapp am Pruggerer Tormann. In Minute 87 wird Reini Scherz im Strafraum unsanft von den Beinen geholt, den dafür verhängten Strafstoß verwandelt der Gefoulte selbst zum 3:0 für Lassing. Pech hatte Thomas Lemmerer in der Schlussminute, er traf mit einem tollen Schuss nur die Latte. Das wars, Lassing siegt völlig verdient mit 3:0 und hat somit einen perfekten Meisterschaftsstart hingelegt.

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 3:0 (2:0)

33 Eigentor durch Nicola Wolfgang Haas 1:0

43 David Schweiger 2:0

88 Reinhard Scherz 3:0

