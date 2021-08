Mürzzuschlag deklassiert inferiore Liezener

Details Sonntag, 22. August 2021 12:23

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ESV Sparkasse Mürzzuschlag und WSV Liezen in der Unterliga Nord A in der dritten Runde mit dem Endstand von 6:0. Die Mürzzuschlager schossen den Gegner förmlich aus dem Stadion und wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Die erste Halbchance gehört der Mürzern. Erste dicke Chance der Gäste: Schöner Angriff über rechts, auch die Flanke war sehr gut, aber Roth köpfelt die Kugel sieben Meter vor dem Tor alleinstehend weit drüber. Und im Gegenzug fast die Führung. Taferner kann die Flanke Richtung Tor mit dem Kopf verlängern, allerdings ist der Goalie am Posten. War keine schwere Aufgabe. In der 30. Minute ist es passiert und Mürzzuschlag führt: Ertl knallt die Kugel an die Latte und Taferner köpfelt ins leere Tor. Kurz darauf die Chance auf den Doppelschlag. Shamriz wird auf die Reise Richtung Liezen-Goalie geschickt und zirkelt den Ball an die Stange, den Abpraller kann aber niemand verwerten. Dann abermals eine gute Chance durch Shamriz, der Schuss aus gut 20 Metern geht aber knapp am Kasten vorbei. Liezen wirkt angeschlagen. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Liezener: Mürzzuschlag mit dem 2:0. Markus Ertl überhebt den Goalie. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf eine Flanke vom Mürzer Rudaj, der Verteidiger der Gäste übernimmt volley aufs eigene Tor. Er hat die Rechnung aber ohne seinen Goalie gemacht, der hält die Kugel. Dann das 3:0. Purgstaller köpft ein. Das ist wohl die Vorentscheidung. In der 61. Minute staubt Markus Ertl nach einem Rudaj-Schuss ab. Liezen zerfällt dann mehr und mehr in seine Einzelteile. Schutting wird über rechts auf die Reise geschickt und schiebt seelenruhig am Goalie vorbei. Kurz darauf spielt Rudaj die gesamte Abwehr schwindlig, bringt die Kugel aber alleine vor dem Tor nicht unter. Dann wieder Rudaj, der sich über links durchsetzt, den Goalie umkurvt und souverän einschiebt. In der Schlussphase treffen die Liezener noch die Stange, doch dann war es das. Mürzzuschlag feiert einen 6:0-Kantersieg.

Amandus Stangl (Sektionsleiter WSV Liezen): FOLGT

Unterliga Nord A: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – WSV Liezen, 6:0 (1:0)

31 Dominik Taferner 1:0

49 Markus Ertl 2:0

51 Andreas Purgstaller 3:0

61 Markus Ertl 4:0

62 Simon Schutting 5:0

83 Shpresim Rudaj 6:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!