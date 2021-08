Stanz lässt gegen St. Barbara nichts anbrennen

Details Sonntag, 29. August 2021 07:00

Für SC St. Barbara gab es in der vierten Runde der Unterliga Nord A gegen SV Raiffeisen Stanz nichts zu holen. Das Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg der Stanzer, die damit auf das Debakel gegen Thörl in der Vorwoche antworten können. St. Barbara bleibt damit bei einem Saisonpunkt.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gastgebern, die sich vom Debakel aus der Vorwoche rehabilitieren wollten. Zwei gute Möglichkeiten werden allerdings vergeben, ehe das 1:0 fällt. Nach einem Corner ist es Sebastian Bader, der sein Team per Kopf in Führung bringt - in der 35. Minute. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöht Marco Pogner den Vorsprung von SV Stanz mit einem satten Schuss auf 2:0 (41.). Damit ist für klare Fronten gesorgt, ehe der Schiri die beiden Teams in die Kabinen schickt.

Die zweite Halbzeit gehört ebenso den Stanzern, die das Spiel frühzeitig entscheiden wollen. Gute Chancen werden in dieser Phase vergeben. St. Barbara hingegen tut sich schwer im Spiel nach vorne, präsentiert sich zumindest aber im weiteren Verlauf defensiv stärker, sodass das dritte Gegentor ausbleibt. Für eigene Tore reicht es allerdings nicht. So endet das Spiel nach etwas mehr als 90 Minuten.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Mit dem Sieg sind wir natürlich zufrieden. Vor allem nach der Niederlage in Vorwoche war das dieses Mal sehr wichtig. Ich hoffe, wir können nächste Woche dort weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Die Mannschaft hat sehr konzentriert gespielt."

Unterliga Nord A: SV Raiffeisen Stanz – SC St. Barbara, 2:0 (2:0)

35 Sebastian Bader 1:0

41 Marco Pogner 2:0

