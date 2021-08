Kein Sieger bei Ausseerland gegen Haus

Details Samstag, 28. August 2021 10:52

Am Freitagabend kam es in der Unterliga Nord A Steiermark zum Duell zwischen dem FC Ausseerland und dem SV Union Haus/E.. Ein Favorit war nicht wirklich auszumachen, denn beide Teams starteten nicht sonderlich gut in die Saison. Am Ende gab es ein gerechtes 1:1-Unentschieden, das weder den Hausern noch den Ausseern wirklich weiterhilft.

In der Anfangsphase schafft es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Haus hat insgesamt aber mehr vom Spiel und kommt immer gefährlicher vor das gegnerische Tor. In der 16. Minute ist es dann so weit - In Folge eines Freistoßes landet das Leder im Tor von Ausseerland. Mit der Führung im Rücken wollen die Hauser nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Ausseerland kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Dennoch geht es mit der knappen Hauser Führung in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Ausseern, die das Heft in die Hand nehmen. Das Tor will aber trotz einiger Chancen nicht gelingen. Man riskiert in Folge immer mehr, was allerdings auch Räume für die Hauser eröffnet. Ein guter Konter inklusive Tor würde das Spiel wohl entscheiden. Plötzlich belohnen sich die Ausseer selbst. Andreas Pehringer zeigt sich für den Ausgleich in der Schlussphase verantwortlich, ehe der Schiri abpfeift.

Unterliga Nord A: FC Ausseerland – SV Union Haus/E, 1:1 (0:1)

16 Tim Muehlbauer 0:1

81 Andreas Pehringer 1:1

