Lassing lässt Wartberg keine Chance

Details Sonntag, 29. August 2021 14:08

Atus Wartberg blieb gegen SV Seerestaurant Lassing in der vierten Runde der Unterliga Nord A chancenlos und kassierte am Samstag eine herbe 0:4-Klatsche. Der Sieg der Ennstaler war nie gefährdet. Lassing feiert damit den zweiten Sieg im vierten Saisonspiel.

Der Atus Wartberg kam mit breiter Brust nach Lassing, die Mürztaler hatten zwei Siege in Folge (gegen Pruggern und Ausseerland) im Gepäck. Lassing war letzte Runde spielfrei, die lange verletzten Tobias Kreiter und Marlon Grill meldeten sich wieder fit und waren im Kader von Trainer Matthias Prommer. Dafür fehlten jedoch Spielmacher Andrè Grill und Philipp Löcker.

In der ersten 10 Minuten ist auf Lassings Sportwiese nicht viel los, einzige Ausbeute war ein guter Schuss von Udo Landl, welcher jedoch das Gehäuse der Wartberger verfehlt. Dann nimmt Lassing das Helft fester in die Hand und der Druck auf die Mürztaler wurde deutlich größer. In Minute 14 verwertet Philipp Mellem ein ideales Zuspiel zum 1:0, fünf Minuten später erhöht David Schweiger mit einer guten Einzelaktion bereits zum 2:0 für die Hausherren. Wartberg ist sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht, kann jedoch keine spielentscheidenden Akzente setzen. In der 42. Minute ist es abermals David Schweiger, der nach einer wahren Traumkombination auf 3:0 stellt, die auch den Pausenstand bedeutet.

Der Durchgang zwei startet mit einer guten Aktion von Wartberg, Goalie Alex Grassecker ist jedoch auf dem Posten und kann den scharfen Schuss von Thomas Hölbing zur Ecke abwehren (Minute 47). In der Folge flacht das Spiel etwas ab, Lassing verwaltet den Vorsprung geschickt, die Gäste sind überraschenderweise nicht in der Lage, die Prommer-Mannschaft irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Marlon Grill sorgt nach seiner Einwechslung bei einigen Weitschüssen für Gefahr bei den Gästen, hat aber nicht das Glück auf seiner Seite. Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzt dann Kapitän Christoph Pichlmaier, der mit einem spektakulären 25-Meter Weitschuss genau ins Kreuzeck zum Endstand von 4:0 für den SV Lassing sorgte. Franz Stocker (Funktionär Lassing): "Das war ein nie gefährdeter voller Erfolg für unsere Mannschaft, die nie nachgelassen hat. Ich denke, wir können sehr zufrieden sein."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – Atus Wartberg, 4:0 (3:0)

14 Philipp Mellem 1:0

20 David Schweiger 2:0

42 David Schweiger 3:0

90 Christoph Pichlmaier 4:0

