Mürzzuschlag schießt Stanz aus dem Stadion

Details Sonntag, 05. September 2021 07:00

ESV Mürzzuschlag erteilte SV Stanz am Samstag in der Oberliga Mitte-West in der fünften Runde eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für Mürzzuschlag. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte ESV Sparkasse Mürzzuschlag den maximalen Ertrag.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Mürzzuschlag hat mehr vom Spiel, doch auch Stanz spielt nach vorne. Shamriz Saadat bringt Mürrzuschlag in der elften Minute dann auch in Führung. Allerdings sollte die Führung nicht lange halten, denn Stanz schlägt im Gegenzug zurück. Georg Auer trifft zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. Die Mürzzuschlager sollten aber nicht lange brauchen, ehe sie wieder in Führung gehen. Ein Schuss von außerhalb des 16ers findet den Weg ins Tor von Stanz. Kurz darauf kommt es noch dicker, da die Stanzer ins eigene Tor treffen. Damit steht es 3:1 und es ist für klare Fronten gesorgt. Thomas Deutschmann überspielt in der 34. Minute dann die halbe Abwehr und stellt auf 4:1. Damit ist das Spiel wohl schon jetzt entschieden. Dann geht es in die Pause.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Wieder startet Mürzzuschlag stärker und erzielt in der 65. Minute das 5:1. Die Gastgeber haben aber noch immer nicht genug. Andreas Purgstaller (80.) verwertet einen Freistoß direkt, ehe Simon Schutting (86.) den Schlusspunkt setzt. Dann ist das Spiel vorbei.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Diese Niederlage kann man natürlich nicht so stehen lassen. Wir haben uns dann aufgegeben. Das müssen wir sicher besprechen. Nächste Woche braucht es ein anderes Auftreten."

Unterliga Nord A: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – SV Raiffeisen Stanz, 7:1 (4:1)

11 Shamriz Saadat 1:0

12 Georg Auer 1:1

21 Shamriz Saadat 2:1

28 Eigentor durch Sebastian Bader 3:1

34 Thomas Deutschmann 4:1

63 Thomas Deutschmann 5:1

80 Andreas Purgstaller 6:1

86 Simon Schutting 7:1

