Pernegg knackt kämpfende Stanzer

Details Samstag, 18. September 2021 10:50

Durch ein 2:1 holte sich SC Pernegg in der Partie gegen SV Raiffeisen Stanz in der Unterliga Nord A drei Punkte. Einen packenden Auftritt legte SC "1960" Team Styria RB Pernegg dabei jedoch nicht hin. Stanz hielt gut dagegen und war vor allem am Beginn der zweiten Halbzeit das bessere Team.

In der ersten Halbzeit passiert lange nichts. Weder die Pernegger noch die Stanzer kommen wirklich in die Gefahrenzone. Das Spiel plätschert dahin und erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit gewinnt die Partie an Tempo. Pernegg drückt auf das Gaspedal und sollte tatsächlich noch in Führung gehen. In der 44. Minute ist es Stefan Ebner, der das Leder nach einem schönen Angriff im Tor versenkt. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Stanzern, die hier und heute unbedingt was mitnehmen wollen. Es sollte auch gleich zu einem Erfolgserlebnis führen. Georg ist in der 55. Minute zur Stelle. Damit ist wieder alles offen und Stanz bleibt am Drücker. Man nähert sich jetzt immer öfter dem gegnerischen Strafraum an. Es bleibt vorerst aber beim 1:1. Dann bekommt auch Pernegg wieder mehr Zugriff auf das Spiel und präsentiert sich effektiv: Daniel Gissing wittert seine Chance und schießt den Ball zum 2:1 für SC "1960" Team Styria RB Pernegg ein. Die Stanzer werfen in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim 2:1-Sieg der Pernegger.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gut dagegen gehalten und zwischenzeitlich echt guten Fußball gezeigt. Schade, dass es am Ende nicht zumindest für einen Punkt gereicht hat."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Raiffeisen Stanz, 2:1 (1:0)

44 Stefan Ebner 1:0

55 Georg Auer 1:1

80 Daniel Gissing 2:1

