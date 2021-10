Enge Kiste! Stainach-Grimming dreht Spiel in Stanz

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 09:40

Am Samstag trafen SV Stanz und Stainach-Grimming in der Unterliga Nord A aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:1 für sich. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Stainach-Grimming. Stanz wehrte sich mit Händen und Füßen und stemmte sich gegen die Niederlage.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Stanzer. In der siebten Minute trifft SV Raiffeisen Stanz zum ersten Mal ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Stainach schlägt zurück. Martin Neuper versenkt den Ball in der 34. Minute nach einem Eckball per Kopf im Netz des Heimteams. Damit ist wieder alles offen und in weiterer Folge pfeift der Schiri die erste Halbzeit ab.

Die zweite Halbzeit ist munter geführt. Sofort versuchen beide Mannschaften nach vorne zu spielen, doch echte Chancen schauen dabei nicht heraus. In der 69. Minute bekommen die Stainacher schließlich einen Elfer zugesprochen, den Andre Lesch verwandelt. Damit haben die Stainacher das Spiel gedreht. Kurz darauf trifft man auch noch die Querlatte - das hätte das Spiel endgültig entschieden. So bleibt es spannend, wenn auch die Stainacher den Dreier über die Zeit bringen.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Die Niederlage ist sehr bitter, weil sie nicht notwendig war. Wir hatten genauso Möglichkeiten auf die neuerliche Führung. Leider hat uns am Ende auch das Glück gefehlt. Wir hatten uns für die Partie viel vorgenommen."

Unterliga Nord A: SV Raiffeisen Stanz – SV Stainach-Grimming, 1:2 (1:1)

7 Michael Goesslbauer 1:0

34 Martin Neuper 1:1

71 Andras Kiraly 1:2

