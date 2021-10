Knappe Heimpleite: WSV Liezen bleibt weiterhin sieglos!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 10:06

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der Gast mit 2:1 gegen WSV Liezen gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte Ausseerland dabei jedoch nicht. Etwa 100 Zuschauer sahen im Liezener Birkenstadion eine über weite Strecken ausgeglichene Begegnung. Erst in der zweiten Hälfte gelang es den Gästen, die Weichen auf Sieg zu stellen und brachten die knappe 2:1-Führung am Ende über die Runden.

Ingo Temmel brachte WSV Liezen in der 30. Minute ins Hintertreffen. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Rijad Majdancic auf Seiten des Heimteams das 1:1 (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 65. Minute ging der FC Ausseerland durch den zweiten Treffer von Ingo Temmel in Führung. Die 1:2-Heimniederlage von WSV Liezen war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

WSV Liezen stellt die anfälligste Defensive der Unterliga Nord A und hat bereits 22 Gegentreffer kassiert. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von WSV Liezen derzeit nicht. Mit erst acht erzielten Toren hat WSV Liezen im Angriff Nachholbedarf. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte WSV Liezen nur zwei Zähler.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Ausseerland aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Ausseerland bei.

Unterliga Nord A: WSV Liezen – FC Ausseerland, 1:2 (1:1)

30 Ingo Temmel 0:1

44 Rijad Majdancic 1:1

65 Ingo Temmel 1:2

