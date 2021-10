Später Treffer bringt Stanzer Sieg gegen Ausseerland

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 15:35

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV Raiffeisen Stanz und FC Ausseerland an diesem elften Spieltag in der Unterliga Nord A. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Auf die vermeintliche Siegerstraße bringt Ingo Temmel sein Team bereits in der achten Minute. Er trifft nach einer schönen Kombination. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird, denn auch Stanz kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner gehörig unter Druck. Nach einer halben Stunde die beste Chance für die Stanzer: Nach einem Corner kommt ein Spieler der Hausherren im 5er zum kopfball, doch der Ball geht drüber. Dann hat Ausseerland Pech - die Gäste treffen nur die Latte. Das ist es dann für die erste Halbzeit.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Stanzern, die es noch einmal wissen wollen. In der 54. Minute ist es dann auch so weit. Georg Auer ist mit dem 1:1 zur Stelle. Damit ist wieder alles offen und die Stanzer bleiben am Drücker. Sie geben Gas - Ausseerland tut sich jetzt schwer im Spiel nach vorne. Es soltle bis in die Schlussphase dauern, ehe das Spiel entschieden wird. Kurz vor dem Ende treffen die Stanzer, die damit das Spiel gedreht haben - wer hätte sich das gedacht? Die Ausseer werfen im weiteren Verlauf zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim 2:1-Heimsieg der Stanzer.

SV Raiffeisen Stanz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke von SV Stanz liegt in der Offensive – mit insgesamt 21 erzielten Treffern. SV Raiffeisen Stanz verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

FC Ausseerland baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Stanz ist jetzt mit 13 Zählern punktgleich mit Ausseerland, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 21:27 auf dem achten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Raiffeisen Stanz auf SV Seerestaurant Lassing, FC Ausseerland spielt tags zuvor gegen SV Stainach-Grimming.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Der Sieg tut sehr gut. Ich denke, dass wir am Ende auch nicht unverdient gewonnen haben. Die Mannschaft hat nicht nachgelassen und wollten unbedingt den Sieg. Außerdem hatten wir heute auch das nötige Glück, um solch enge Spiele zu gewinnen."

Unterliga Nord A: SV Raiffeisen Stanz – FC Ausseerland, 2:1 (0:1)

8 Ingo Temmel 0:1

59 Georg Auer 1:1

87 Michael Goesslbauer 2:1

