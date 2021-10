Lassing entführt drei Punkte aus Pernegg

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:22

SV Seerestaurant Lassing errang am Freitag in der Unterliga Nord A einen 2:0-Sieg über SC "1960" Team Styria RB Pernegg. Die Partie wurde vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit der Lassinger entschieden.

Beide Teams nicht in Bestbesetzung, Lassing nach dem guten Derbysieg gegen den WSV Liezen voller Optimismus, Pernegg nach der glatten Niederlage beim Ausseerland auf Wiedergutmachung aus - das waren die Vorzeichen zum Spiel. In der ersten Halbzeit sieht das Publikum ein alles in allem ausgeglichenes Match mit spielerischen Vorteilen für die Gäste, einige Chancen auf beiden Seiten ohne Erfolgserlebnis, das ist die kurze Zusammenfassung des Spieles auf einer Sportwiese, deren Zustand als katastrophal bezeichnet werden muss.

In der zweiten Hälfte ein Bild, das sich den Lassing-Fans schon des Öfteren geboten hat: die

Prommer-Elf schaltet ein, zwei Gänge höher und wird so zur klar bessere Mannschaft. Aufgrund der Überlegenheit werden einige Torchancen erspielt, die auch genutzt werden: in Minute 76 ein „Gestocher“ im Pernegger Strafraum, Philipp Melem spielt den Ball perfekt zu Andrè Grill, der souverän zum verdienten 1:0 einnetzt. Zehn Minuten später ist es abermals Andrè Grill, er verwertet eine wunderschöne Flanke von Jörg Stenitzer per Kopf zum 2:0. Das ist es dann, Lassing siegt verdient.

Durch diese Niederlage fiel SC Pernegg aus der Aufstiegszone auf Platz fünf. SC "1960" Team Styria RB Pernegg ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Der Zu-null-Sieg lässt SV Lassing passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Der Defensivverbund der Gäste steht nahezu felsenfest. Erst siebenmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. In den letzten fünf Partien rief SV Seerestaurant Lassing konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SC Pernegg auf Atus Wartberg, SV Lassing spielt am selben Tag gegen SV Raiffeisen Stanz.

Franz Stocker (Funktionär Lassing): "Der Sieg ist verdient - auch dass wir ohne Gegentor geblieben sind. Der Sieg war nie gefährdert. Wir haben nur die Tore erst in der zweiten Halbzeit geschossen."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Seerestaurant Lassing, 0:2 (0:0)

77 Andre Grill 0:1

86 Andre Grill 0:2

