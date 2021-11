Gruber rettet Pruggern Punkt gegen Ausseerland

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 21:15

SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern und FC Ausseerland verließen in der Unterliga Nord A den Platz beim Endstand von 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Es dauert ein wenig, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Die beiden Mannschaften tasten sich ab. Dementsprechend gibt es auch keine Torchancen zu bestaunen. Die Kontrahenten neutralisieren sich im Mittelfeld. Erst nach etwa 20 Minuten übernehmen die Pruggerer die Kontrolle, gefährlich werden sie aber nicht. Ausseerland sorgt dann in der Schlussphase der ersten Halbzeit für mehr Druck, doch auch die Gäste treffen nicht. Zum Seitenwechsel hat keine Mannschaft die Oberhand gewonnen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Chance für die Gastgeber, doch Mario Gruber trifft alllein auf den Goalie zulaufend nicht zum 1:0. Kurz darauf eine strittige Elfersituation, doch die Pfeife des Schiris bleibt stumm. In der 61. Minute dann doch die Führung, aber entgegen des Spielverlaufs für die Ausseer: Ein Schuss aus über 40 Metern überrascht den Pruggerer Goalie, der nur noch die Fingerspitzen an den Ball bekommt. Jetzt ist Pruggern gefordert - man riskiert und sollte schließlich auch belohnt werden. Mario Gruber erzielt nach guter Vorarbeit von Schwab und Haas per Kopf den Ausgleich. Das 1:1 ist dann auch der Endstand, auch wenn Pruggern kurz darauf mit einem Schuss fast das 2:1 erzielt und das Team dann aufgrund einer Roten auch noch in Unterzahl agieren muss und Ausseerland richtig Druck macht. Letztlich gingen das Heimteam und der FC Ausseerland mit jeweils einem Punkt auseinander.

Pruggern geht mit nun 17 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause. In den letzten fünf Partien rief SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Ausseerland bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Zuletzt lief es erfreulich für die Gäste, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben uns für eine gute Leistung nicht belohnt, weil wir leider zu viele Gelegenheiten ausgelassen haben. Im Endeffekt ein Spiegelbild einer durchwachsenen Hinrunde, wir erspielen uns immer sehr viele Chancen, haben es aber einige Male verabsäumt, die Führungen rechtzeitig auszubauen."

Unterliga Nord A: SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern – FC Ausseerland, 1:1 (0:0)

61 Christian Gamsjaeger 0:1

76 Mario Gruber 1:1

