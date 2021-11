BREAKING NEWS: Gerald Rudolf wirft bei Pernegg das Handtuch

Details Freitag, 05. November 2021 16:54

Der SC "1960" Team Styria RB Pernegg ist derzeit auf Trainersuche. Nach dem Spiel gegen SV Union Haus im Ennstal gab Trainer Gerald Rudolf völlig überraschend seinen Rücktritt bekannt. Der Tabellenfünfte der Unterliga Nord A führt derzeit Sondierungsgespräche mit einigen Kandidaten, auch die Kaderplanung ist in vollem Gange. In den nächsten 14 Tagen findet eine Vorstandssitzung statt, bei der die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Auch eine interne Lösung ist im Bereich des Möglichen. Wir werden selbstverständlich weiter berichten...

Stimmen zum Rücktritt:

Günter Gallaun, Obmann Pernegg:

"Die Entscheidung von Gerald Rudolf kam für mich sehr überraschend. Wir haben leider in dieser Liga keinen 30-Mann Kader. Außerdem hatten wir auch die Seuche am Fuß und zusätzlich noch sehr viele Verletzte, insgesamt mussten wir neun Ausfälle verzeichnen. Die Trainingsbeteilung war auch nicht zufriedenstellend, ich weiß nicht, was mit der heutigen Jugend los ist. Der Trainer wollte so nicht weiter arbeiten. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute für die Zukunft. Er hat tolle Arbeit geleistet - mit diesem Material zwanzig Punkte zu holen, zeigt von seiner Qualität."

Gerald Rudolf, Trainer:

"Aufgrund der Verletzungssorgen und der eher schwachen Trainingsbeteilung hat es für mich keinen Sinn mehr gemacht. Ich hoffe, dass die Verletzungmisere beim SC Pernegg ein Ende findet und sich der Verein im Frühjahr wieder erfängt und positive Ergebnisse einfährt. Ich bin mit dem Verein im Guten auseinander gegangen und wünsche ihm viel Erfolg für die Frühjahrssaison."

