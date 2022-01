Ambitioniert: "Heimmacht" Thörl will im Frühjahr voll absahnen

Details Samstag, 22. Januar 2022 17:04

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Nord A lacht nach der Herbstrunde der ESV Sparkasse Mürzzuschlag. Damit bestätigt man die Form der letzten halbfertiggespielten Saisonen. Dahinter folgt mit bereits einem 5-Punkte-Rückstand der SV Thörl. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Stainach-Grimming, der SV Seerestaurant Lassing bzw. der SC "1960" Team Styria RB Pernegg, die weiteren Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinharter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Der Sportliche Leiter der Thörler, Marcell Schönbeck, stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Marcell Schönbeck: "Wir sind mit dem Herbstdurchgang im Großen und Ganzen zufrieden."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Marcell Schönbeck: "Unsere Stärken sind vor allem die Heimspiele. Wir konnten in dieser Saison jedes Heimspiel gewinnen. Jetzt gilt es Auswärts den Fokus zu legen und auch hier alles zu gewinnen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Marcell Schönbeck: "Michael Wöls und Dominik Perl werden leihweise zum SV Turnau wechseln um Spielpraxis zu sammeln. Julian Stabelhofer verlässt uns in Richtung SV Stanz. Neu im Frühjahr im Kader ist Elias Reiter. Er wechselt von Landesligist St.Michael zu uns nach Thörl."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Marcell Schönbeck: "Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Marcell Schönbeck: "Momentan sind Alle Spieler fit und motiviert."

Beim SV Thörl rechnet man sich durchaus noch Chancen, sich aktiv in den Titelkampf einzubringen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Marcell Schönbeck: "Der Trainingsbeginn ist mit 31.01.22 datiert. Es gibt aber vorher für jeden Spieler ein Heimprogramm zu absolvieren."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Marcell Schönbeck: "Wir wollen im Frühjahr voll angreifen und wollen im besten Fall alle Spiele gewinnen. Der Mannschaft ist dieses Ziel zuzutrauen!"

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Marcell Schönbeck: "Zum Glück sind beim SV Thörl alle Spieler geimpft oder genesen. Deshalb wird es für uns kein Problem geben."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Marcell Schönbeck: "Natürlich der ESV Mürzzuschlag und wir der SV Thörl. Wir werden es dem Tabellenführer so schwer wie möglich machen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Marcell Schönbeck: "Ich bin immer positiv gestimmt. Deshalb wird das ÖFB Team bei der WM in Katar dabei sein."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Marcell Schönbeck: "In unserer Mannschaft gibt es schon einige "Stars". Deshalb bin ich sehr zufrieden mit unserer Mannschaft."

Bild: SV Thörl

© Robert Tafeit