ULM, ULS, ULNA: Alles scheint noch möglich zu sein - nix ist fix

Details Mittwoch, 02. März 2022 08:27

Am Wochenende 18. bis 20. März ertönt auch in den sechs steirischen Unterligen wiederum der Anpfiff zur Rückrunde. Unterschiedlich sind die Voraussetzungen in den drei Unterligen. Während es in der Unterliga Mitte ein 'Fall für zwei' (Werndorf oder Hitzendorf) zu scheint sein, ist es in der Unterliga Süd ein halbes Dutzend Mannschaften, das mit guten Meisterchancen ausgestattet ist. In der Unterliga Nord A scheint ESV Mürzzuschlag über die besten Karten zu verfügen. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen, was heißt, dass mann auch andere Teams nicht ganz ausklammern sollte. Das hat in den drei Unterligen natürlich auch im Abstiegskampf seine Gültigkeit. Hier schon mal die Testspielergebnisse aus der Kalenderwoche 08: 21. bis 27. Feber:

Unterliga Mitte Gegner Ergebnis Eggersdorf St.Radegund 4:3 GAK Am. Pachern 2:5 Hitzendorf Obdach 2:3 Kumberg Weinitzen 5:1 Kalsdorf II St. Josef 0:2 Unterpremstätten Bad Wimsbach 1:5 Andritz Almenland 2:1 Deutschfeistritz Gratkorn 1:2 Peggau Vasoldsberg 4:2 Hausmannstätten Frannach 2:1 Thal St. Marein/G. 4:2 Raaba Grambach Feldkirchen 3;5 Werndorf Dobl 4:5 Unterliga Süd Loipersdorf Nestelbach 5:3 Deutsch Goritz Siebing 4:1 Hof Mühlgraben 4:3 Straden Hengsberg 2:1 Frannach Hausmannstätten 1:3 Klöch Fehring 5:1 Halbenrain Gralla 5:2 St. Margarethen Globasnitz 5:1 St. Peter/O. Tieschen 3:1 Fürstenfeld II Sinabelkirchen 4:2 Kirchbach Faaker See 3:2 Paldau Kapfenstein 3:0 St. Stefan/R. Ilztal 1:0 Unterliga Nord A ESV Mürzzuschlag Gußwerk 7:1 Ausseerland Spital/Pyhrn 1:2 Pernegg Breitenau 0:3 St. Barbara Mariazell 0:2 Stainach-Grimming Stein/Enns 4:2 Stanz St. Marein/L. 6:1 Lassing Irdning 0:2 Pruggern Haus 3:0 Haus Schladming II 3:1 Thörl KSV Amateure 0:5 Admont Kraubath 3:3 WSV Liezen St. Gallen 2:4 Wartberg Bruck/Mur II 1:5

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit