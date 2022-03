Thörl: Gerald Kraschitzer ist der neue starke Mann auf der Trainerbank

Details Donnerstag, 03. März 2022 18:03

Seit dem 1. Juli 2019 ist Michael Krenn, Jahrgang 1956, der starke Mann auf der Seitenoutlinie des SV Thörl in der Unterliga Nord A. Zuletzt lief es ganz hervorragend. Sind die Thörler nach der Hinrunde doch am starken 2. Tabellenplatz zu finden. 5 Punkte beträgt der momentane Rückstand auf den Herbst-Leader ESV Mürzzuschlag. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge sind die Thörler der einzige Konkurrent des Führenden. Umso überraschender kam da die Meldung, dass ein Trainerwechsel vollzogen wurde:

Der neue Trainer ist bereits in Amt und Würden

Sportchef Marcell Schönbeck: "Es hat einfach nicht mehr gepasst mit Michael Krenn. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Noch sind wir mit Titelchancen ausgestattet. Unser Ziel mit dem neuen Coach ist es auch, im Frühjahr nach Möglichkeit, alle Spiele zu gewinnen. Dann wird sich zeigen was unterm Strich herauskommt." - so Schönbeck. Der neue Trainer steht bereits fest: Er kommt aus Niklasdorf, Herbstmeister in der 1. Klasse Mur/Mürz B. Der 41-jährige ehemalige Defensivakteur Gerald Kraschitzer, soll die Thörler zumindest den Relegationsplatz einbringen. Wenn möglich dann darf es auch ein bisschen mehr sein bzw. liebäugelt man damit, die ESV'ler doch noch von der Tabellenspitze abzufangen. Sein Nachfolger in Niklasdorf ist Dominik Leodolter.

Neuer Trainer beim SV Thörl: Gerald Erich Kraschitzer.

Bild: privat

