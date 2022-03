Thörl behält im Spitzenspiel gegen Pernegg die Oberhand

Details Samstag, 26. März 2022 15:56

Mit SV Thörl und SC "1960" Team Styria RB Pernegg trafen sich am Freitag zwei Topteams der Unterliga Nord A. Für den Gast schien SV Thörl aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. An der Favoritenstellung ließ SV Thörl keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Pernegg einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte SC "1960" Team Styria RB Pernegg durch ein 3:1 für sich entschieden.

Die Gastgeber sind von der ersten Minute an das domininante Team. Sie geben von Beginn an Gas und setzen den Gegner unter Druck. Dominik Rodler bringt SV Thörl nach 28 Minuten schließlich auch in Führung. Mit dem 1:0 im Rücke wollen die Heimischen auch gleich nachlegen, woraus aber nichts wird, denn auch Pernegg spielt dann nach vorne und sorgt für Druck. Für Treffer reicht es auf Seiten der Gäste aber nicht. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baut Elias-Nikolaus Reiter die Führung der Heimmannschaft dann aus - ein guter Konterangriff war dem Treffer vorausgegangen. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten, auch wenn Thörl fast zu wenig für das Offensivspiel tut. In der 63. Minute ist das Spiel dennoch entschieden. Marvin Kernbichler macht das Tor - er lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Das 3:0 ist auch der Endstand.

Der Zu-null-Sieg lässt SV Thörl passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von SV Thörl ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur neun Gegentore zugelassen hat. Mit dem Sieg baute SV Thörl die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Thörl elf Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit zwölf Begegnungen hat SV Thörl das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Schlappe behält SC Pernegg den fünften Tabellenplatz bei. SC "1960" Team Styria RB Pernegg verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. SC Pernegg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Samstag tritt SV Thörl bei SV Raiffeisen Stanz an, während SC "1960" Team Styria RB Pernegg einen Tag zuvor SC St. Barbara empfängt.

Harald Kraschnitzer (Trainer Thörl): "Über die 90 Minuten gesehen sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Wir wollten unbedingt spielen und mussten unter der Woche noch Eis hacken und es vom Rand des Platzes entfernen. Die Arbeit hat sich somit gelohnt."

Unterliga Nord A: SV Thörl – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 3:0 (2:0)

