Ausseerland gewinnt Spitzenspiel bei SV Lassing

Details Sonntag, 27. März 2022 23:27

SV Seerestaurant Lassing und FC Ausseerland lieferten sich in der Unterliga Nord A ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Enger ging es kaum: Ausseerland hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gäste. Nach nur sechs Minuten jubeln sie bereits das erste Mal. Christian Gamsjäger lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. Doch vorerst übernehmen die Lassinger das Kommando auf dem Platz. Allerdings gelingt den Gastgebern der Treffer nicht. So kommt es, wie es kommen musste. Nach knapp einer halben Stunde steht es 2:0 für Ausseerland. Marco Huber ist dieses Mal zur Stelle. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Doch es sollte noch dicker kommen. Noch vor der Pause erhöht Daniel Buchner auf 3:0. Das ist wohl die Vorentscheidung in diesem Spiel. Lassing wirkt geschockt - das war hier und heute nicht so geplant. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit mutig nach vorne spielenden Lassingern, die trotz des klaren Rückstandes noch nicht aufgegeben haben. Allerdings sollte der Anschlusstreffer wohl zu lange auf sich warten. Nach 70 Minuten ist es passiert. David Schweiger staubt nach einem Freistoß ab. Die Lassinger werfen alles nach vorne und in der 80. Minute ist es passiert. Nach einer Hereingabe macht Jörg Stenitzer das 2:3. Geht vielleicht doch noch etwas für die Lassinger. Sie werfen alles nach vorne, doch Ausseerland, das in der zweiten Halbzeit nicht an die Leistungen der ersten anschließen konnte, bringt die drei Punkte über die Zeit.

Mit 20 gesammelten Zählern hat SV Lassing den fünften Platz im Klassement inne. SV Seerestaurant Lassing taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Ausseerland in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit 29 geschossenen Toren gehört Ausseerland offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Nord A. Die letzten Resultate von FC Ausseerland konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

SV Lassing tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 09.04.2022, bei Atus Wartberg an. Kommenden Freitag (19:00 Uhr) bekommt Ausseerland Besuch von Wartberg.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte. In Lassing muss man erst einmal gewinnen. Leider haben wir das Spiel in der zweiten Halbzeit noch einmal spannend werden lassen. Das sollte nicht passieren. Die erste Halbzeit war aber sehr gut."

Franz Stocker (Funktionär Lassing): "Die Niederlage ist bitter, weil wir am Ende nach einer schwachen ersten Halbzeit noch einmal herankommen hätten können."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – FC Ausseerland, 2:3 (0:3)

83 Joerg Stenitzer 2:3

70 David Schweiger 1:3

44 Daniel Buchner 0:3

32 Eigentor durch Marco Huber 0:2

7 Christian Gamsjaeger 0:1