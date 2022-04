Schupfer-Doppelpack bringt Ausseerland Sieg gegen Admont

Details Sonntag, 17. April 2022 21:03

Ein Tor machte den Unterschied – Ausseerland siegte in der Unterliga Nord A am Kafreitag mit 2:1 gegen Tus Admont. Einen packenden Auftritt legte FC Ausseerland dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Admont ein Tor mehr erzielt und mit dem 4:3 so das bessere Ende für sich.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen wollen. Beide Mannschaften haben das Visier geöffnet. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Vor 300 Zuschauern trifft Armin Schupfer vom Elfmeterpunkt zum 1:0 (18.) für Ausseerland. Mit der Führung im Rücken wollen die Ausseer nachlegen, was aber nicht gelingt. Nur wenig später ist Patrick Lep per Freistoß aus mehr als 30 Metern mit dem Ausgleich zur Stelle (21.). Damit ist wieder alles offen. Es geht mit dem 1:1 aber dann auch in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Ausseern, die eine schnelle Entscheidung wollen. Nach der einen oder anderen Halbchance gibt es Elfmeter in der 70. Minute: Schupfer tritt an und verwertet, auch wenn der Goalie die Ecke errät. Jetzt ist Admont gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie riskieren und werfen alles nach vorne. In der 85. Minute eine akrobatsiche Einlage von Ausseerlands Buchner, doch es bleibt bei der knappen Führung. Admont wirft alles nach vorne, doch es bleibt beim knappen Sieg der Ausseer.

FC Ausseerland tritt am Freitag, den 22.04.2022, um 19:00 Uhr, bei SV Thörl an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt TUS "Ennstaltrapez" Admont SV Seerestaurant Lassing.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Es waren drei hart erkämpfte Punkte in einem von beiden Seiten gut geführtem Derby. Die zwei Elfmeter haben das Spiel zu unseren Gunsten entschieden, da uns das dritte Tor nicht gelungen ist, hätten wir uns am Ende über ein Unentschieden auch nicht beschweren dürfen."

Unterliga Nord A: FC Ausseerland – TUS "Ennstaltrapez" Admont, 2:1 (1:1)

70 Armin Schupfer 2:1

21 Patrick Lep 1:1

18 Armin Schupfer 1:0