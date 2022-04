Thörl siegt in Pruggern dank Gruber-Eigentor

Details Sonntag, 17. April 2022 21:33

SV Thörl trug gegen SV Pruggern in der Unterliga Nord A einen knappen 1:0-Erfolg davon. Luft nach oben hatte SV Thörl dabei jedoch schon noch. Die Gäste waren beim 3:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen. Ein Eigentor entschied das Spiel zugunsten der Thörler, die damit an Tabellenführer ESV Mürzzuschlag dran bleiben. Man liegt weiter einen Punkt zurück.

Die erste Halbzeit endet ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beide Mannschaften verstecken sich zwar nicht, doch es gibt keine Treffer. Thörl kann das Offensivspiel heute nicht so richtig aufziehen. So geht es mit einem 0:0 auch in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit haben die Pruggerer Pech - es gibt ein Eigentor. Pechvogel des Tages ist Andreas Gruber, dessen Eigentor Pruggern ins Hintertreffen bringt (57.). Thörl will nachlegen, doch wie schon in der ersten Halbzeit stehen die Gastgeber so weit gut und lassen wenig bis nichts zu. Die Thörler bringen die drei Punkte über die Zeit.

Am kommenden Samstag tritt SV Pruggern bei SC St. Barbara an, während SV Thörl einen Tag zuvor FC Ausseerland empfängt.

Gerald Kraschitzer (Trainer Thörl): "Das war heute ein hart erkämpfter Sieg. Wir haben gewusst, dass Pruggern ein schwer zu bespielender Gegner ist. Ich bin dementsprechend glücklich, dass wir drei Punkte mit nachhause nehmen konnten."

Unterliga Nord A: SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern – SV Thörl, 0:1 (0:0)

57 Eigentor durch Andreas Gruber 0:1