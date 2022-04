Für Thörl nach Sieg über Ausseerland Aufstieg greifbar

Details Sonntag, 24. April 2022 15:00

Ausseerland konnte SV Thörl in der Unterliga Nord A nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. SV Thörl erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte SV Thörl durch einen 3:2-Erfolg bei FC Ausseerland die drei Punkte eingefahren. Das bedeutet, dass Thörl Mürzzuschlag in der Tabelle überholt und neuer Erster ist. Allerdings hat Mürzzuschlag ein Spiel weniger ausgetragen.

Die Partie beginnt etwas verhalten. Beide Teams spielen auf Sicherheit - keines will ein schnelles Tor erhalten. So plätschert das Spiel dahin. Erst nach knapp einer halben Stunde werden die Ausseer dann besser und übernehmen das Kommando. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe das 1:0 für Thörl fällt. Andreas Kriegl trägt sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein - dem Treffer war ein schneller Angriff vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Thörler nachlegen, was aber nicht gelingt. Es geht mit dem 1:0 dann auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang startet Thörl stärker und es gibt die kalte Dusche für die Ausseer. Marcel Ofner versenkt die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus (85.) im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Jetzt sind die Ausseer gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch anstatt des Anschlusstreffers, der die Partie vielleicht noch einmal spannend gemacht hätte, fällt das 3:0 für Thörl. Alessandro Mitkovski ist es, der kurz vor Ultimo das 3:0 besorgt und das Heimteam inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Vorerst ist man nämlich Tabellenerster.

Am kommenden Samstag trifft SV Thörl auf SV Seerestaurant Lassing, FC Ausseerland spielt tags zuvor gegen SC St. Barbara.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Diese Niederlage ist sehr bitter, denn sie wäre nicht notwendig gewesen. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit gute Chancen vergeben. So kannst du dann in Thörl natürlich nichts mitnehmen."

Unterliga Nord A: SV Thörl – FC Ausseerland, 3:0 (1:0)

90 Alessandro Mitkovski 3:0

85 Marcel Ofner 2:0

35 Andreas Kriegl 1:0