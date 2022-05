Nach Rückstand: Ausseerland überrollt SC St. Barbara

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:51

Ausseerland führte SC St. Barbara in der Unterliga Nord A nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. FC Ausseerland war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Auch wenn die Gäste mit 1:0 in Führung lagen. Im Hinspiel hatte Ausseerland bei SC St. Barbara triumphiert und einen 3:0-Sieg für sich beansprucht.

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. In Minute sieben trifft nämlich SC St. Barbara ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, daraus wird aber nichts. Denn auch Ausseerland kommt dann besser ins Spiel und es sollte nicht lange dauern, ehe es 1:1 steht - herrliche Kombination über Buchner und Gamsjäger, die vollendet wird durch Nikolaus Eder. Damit ist wieder alles offen. Kurz darauf steht es 2:1 für Ausseerland und das Spiel ist gedreht: Alexander Pomberger trifft in der 23. Minute. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Die zweite Halbzeit beginnt etwas verhalten, auch wenn Ausseerland das Spiel macht. Nach 65 Minuten ist es dann aber passiert - Eder trifft zum 3:1. Damit ist erstmals für klare Fronten gesorgt und die Gastgeber machen weiter. DIe Ausseer haben noch nicht genug. Ingo Temmel sorgt schließlich für das 4:1 der Gastgeber. Darauf folgt ein Eigentor der Gäste - bald ist halbe Dutzend voll. Wer hätte sich das gedacht nach dem Start in die Partie, wo die Gäste in Führung gingen. Buchner bleibt in der Schlussphase eiskalt und stellt auf 6:1, ehe der Schiri abpfeift.

Während FC Ausseerland am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei ESV Sparkasse Mürzzuschlag gastiert, duelliert sich SC St. Barbara zeitgleich mit SV Seerestaurant Lassing.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Der Start in die Partie war natürlich nicht so, wie wir uns das erwartet haben. Danach hat die Mannschaft aber einen starken Auftritt hingelegt und drei Punkte geholt. Ich denke, dass der Sieg auch in der Höhe verdient ist."

Unterliga Nord A: FC Ausseerland – SC St. Barbara, 6:1 (2:1)

88 Daniel Buchner 6:1

79 Eigentor durch Tobias Dorn 5:1

76 Ingo Temmel 4:1

67 Nikolaus Eder 3:1

23 Alexander Pomberger 2:1

18 Nikolaus Eder 1:1

7 Daniel Schrittwieser 0:1