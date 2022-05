Thörl bezwingt Lassing und bleibt Tabellenerster

Details Montag, 02. Mai 2022 08:29

Erfolgreich brachte SV Thörl den Auswärtstermin bei SV Lassing in der Unterliga Nord A über die Bühne und gewann das Match mit 3:1. Auf dem Papier ging SV Thörl als Favorit ins Spiel gegen SV Seerestaurant Lassing – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. SV Thörl war im Hinspiel gegen SV Lassing in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Von Beginn an ein offener Schlagabtausch, bereits in der ersten Minute verzeichnet Thörl einen guten Angriff, zwei Minuten später hat Lassing die erste Möglichkeit. Das Spiel geht hin und her und schließlich gelingt in Minute 16 den Gästen die Führung: Fabio Untergrabner kann einen Stanglpass von der rechten Seite zum 0:1 abschließen, ein absolut vermeidbarer Treffer. In der Folge kommen beide Teams zu weiteren Möglichkeiten, einige Male bleibt Torgarant Andreas Kriegl in Lassings Abwehr hängen, auf der anderen Seite haben Marc Meitz, Marlon und Andrè Grill mit guten Schüssen Pech. In Minute 45 gelingt dann Lassing doch noch der verdiente Ausgleich, Thomas Lemmerer versenkt den Ball nach einem Eckball in den Maschen von Thörl. Halbzeitstand somit 1:1.

In Hälfte zwei ein ähnliches Bild wie in Durchgang eins, aber mit mehr Spielanteilen für Lassing. Die Gäste bleiben bei ihren Angriffen nicht ungefährlich, aber auch die Prommer-Elf kommt zu Möglichkeiten, ist aber nicht gerade vom Glück verfolgt. In der 60. Minute erhöht Marvin Kernbichler auf 1:2, er trifft mit einem flach geschossenen Freistoß unter der Mauer durch, zur neuerlichen Führung für Thörl. Zehn Minuten später erzielt Marcel Ofner das 3:1 für seine Mannschaft, die Suppe scheint also als gelöffelt. Pech haben noch Marc Zeiser mit einem guten Freistoß sowie Gerald und Jörg Stenitzer, ihre Schüsse verfehlen nur knapp das Gästetor. Das ist es, Endstand 3:1 für Thörl, das zum ersten Mal in Lassing siegreich ist.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist SV Lassing zu SC St. Barbara, tags zuvor begrüßt SV Thörl Atus Wartberg vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter): "Leider wurde der gute Einsatz von unserer Mannschaft nicht belohnt und das Glück war auf der anderen Seite. Die ersten beiden Treffer von Thörl waren leider Gastgeschenke. Schade drum!"

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Thörl, 1:3 (1:1)

70 Marcel Ofner 1:3

60 Marvin Kernbichler 1:2

46 Thomas Lemmerer 1:1

16 Fabio Untergrabner 0:1