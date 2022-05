Ausseerland gewinnt Torfestival gegen Stanz

Details Samstag, 28. Mai 2022 08:34

Durch ein 5:4 holte sich Ausseerland zu Hause drei Punkte. Der Gast SV Emanuels Fotodesign Stanz hatte das Nachsehen. Die Ausgangslage sprach für die Gastgeber, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte SV Stanz ein Tor mehr erzielt und mit dem 2:1 so das bessere Ende für sich.

Daniel Buchner bringt die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 21. und 43. Minute vollstreckt. Zunächst trifft er per Kopf, dann versenkt er das Leder mit dem Fuß im Kasten. Dazwischen haben die Thörler Pech - ein Kopfball geht an die Stange. Im ersten Durchgang passiert dann nichts mehr. Mit der deutlichen Führung für FC Ausseerland geht es dann in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit die kalte Dusche für Ausseerland - man musste den Treffer von Georg Auer zum 1:2 hinnehmen (46.). Die Heimischen lassen sich aber nicht vom Anschlusstreffer zurückwerfen. Es sollte nicht lange dauern, ehe der Zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt ist. Für das 3:1 von FC Ausseerland zeichnet sich Nikolaus Eder verantwortlich (59.). Die Stanzer geben sich aber weiter nicht geschlagen: Thomas Russ versenkt den Ball in der 65. Minute im Netz von Ausseerland - damit steht es 2:3. Dann dreht Ausseerland so richtig auf - das 4:2 für FC Ausseerland stellt Eder sicher. In der 71. Minute trifft er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 5:2 sorgte FC Ausseerland in Minute 76 . Allerdings wird die Partie noch einmal richtig verrückt. Durchsetzungsstark zeigt sich SV Emanuels Fotodesign Stanz, als Auer (78.) und Michael Machherndl (Eigentor) schnell nacheinander das Leder im Tor versenken. Damit steht es 4:5 und die Stanzer werfen alles in die Waagschale. Man gibt Vollgas, es bleibt aber beim Sieg der Ausseer. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte SV Emanuels Fotodesign Stanz noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam SV Stanz am Ende nicht mehr.

Kommende Woche tritt FC Ausseerland bei SV Stainach-Grimming an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt SV Emanuels Fotodesign Stanz Heimrecht gegen SV Seerestaurant Lassing.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben uns das Leben heute aufgrund von Unkonzentriertheiten immer wieder selbst schwer gemacht. Das hätte nicht sein müssen. Am Ende freuen wir uns über die drei Punkte."

Unterliga Nord A: FC Ausseerland – SV Emanuels Fotodesign Stanz, 5:4 (2:0)

87 Eigentor durch Michael Machherndl 5:4

78 Georg Auer 5:3

76 Manfred Stoegner 5:2

71 Nikolaus Eder 4:2

65 Thomas Russ 3:2

59 Nikolaus Eder 3:1

46 Georg Auer 2:1

43 Daniel Buchner 2:0

21 Daniel Buchner 1:0