Lassing holt gegen Pernegg 0:2 auf

Details Montag, 30. Mai 2022 13:25

Jeweils einen Punkt holten SV Seerestaurant Lassing und SC "1960" Team Styria RB Pernegg an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SV Lassing gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV Seerestaurant Lassing der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel bei SC Pernegg hatte SV Lassing schlussendlich mit 2:0 gewonnen.

Starker Beginn von Pernegg, welche ein gefährliches und gutes Konterspiel aufziehen. In Minute neun ein schwerer Fehler bei Lassing, als der Torwart und ein eigener Feldspieler an der Strafraumgrenze zusammenprallen und so das 1:0 für die Gäste ermöglichen – Daniel Gissing ist der lachende Dritte und kann den Ball ins leere Tor schieben. Lassing spielt nicht schlecht, aber der letzte finale Pass will nicht und nicht gelingen. Ein weiterer Fehler führt zum 0:2, diesmal war Jakob Schneller der Nutznießer, welcher die doch klare Führung für Pernegg herstellte (Minute 38). Schließlich gelingt nach

einem schönen Spielzug Lassing der Anschlusstreffer, Philipp Mellem versenkt nach einem

technischen Kabinettstück in Minute 45 den Ball zum 1:2, was auch den Halbzeitstand

bedeutet.

Durchgang zwei: Lassing spielt nun stärker als in Hälfte eins, hat wieder Ballbesitz ohne Ende und kommt auch zu einigen Chancen, welche aber vorerst nicht finalisiert werden können. Pernegg ist nicht mehr so präsent wie in Hälfte eins, da der SVL doch mehr Druck erzeugen kann. Schließlich gelingt in Minute 71 David Schweiger der verdiente Ausgleich zum 2:2, er verwertet per Kopf. Pernegg hat in Min. 79 und 85 noch Glück, als zweimal auf der Linie gerettet wird. Das wars, Endstand somit 2:2.

Am nächsten Samstag reist SV Seerestaurant Lassing zu SV Emanuels Fotodesign Stanz, zeitgleich empfängt SC "1960" Team Styria RB Pernegg Atus Wartberg.

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 2:2 (1:2)

71 David Schweiger 2:2

45 Philipp Mellem 1:2

38 Jakob Schneller 0:2

9 Daniel Gissing 0:1