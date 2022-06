Chance auf Ligaerhalt gewahrt! Aufholjagd von Wartberg in Pernegg

Details Samstag, 04. Juni 2022 22:28

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Atus Wartberg mit 3:2 gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Die Wartberger wahren damit die Chance auf den Klassenerhalt. Dennoch braucht man in der letzten Runde Schützenhilfe. Im Hinspiel hatte SC Pernegg bei Wartberg einen 3:1-Sieg eingefahren.

Dabei beginnt das Match alles andere als nach Wunsch der Wartberger. Mathias Kahr bringt Atus Wartberg schon in der 16. Minute verdient ins Hintertreffen. Dem Treffer war ein herber Abwehrfehler vorausgegangen. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Pernegger nachlegen, was auch gelingt. Andreas Stelzer versenkte die Kugel zum 2:0 für SC "1960" Team Styria RB Pernegg (21.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Wartberg wirkt geschockt - die Gäste hatten sich so viel für das Match vorgenommen, immerhin geht es für die Gäste um alles oder nichts. Muhammet Asan ist es schließlich, der nach 39 Minuten zur Stelle war und das 1:2 von Wartberg markierte. Damit ist wieder Spannung drin, zur Pause wusste SC Pernegg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die Wartberger kommen gut in die zweite Halbzeit. Man ist jetzt offensiver und gibt Gas. Das Risiko sollte sich bezahlt machen. Das Heimteam musste den Treffer von Bernhard Winkelmayer zum 2:2 hinnehmen (66.) - er wird schön in Szene gesetzt und trifft. Damit ist wieder alles offen. In der 74. Minute kommt es noch dicker für Pernegg, denn Philipp Wartinger versenkt den Ball im Netz von SC "1960" Team Styria RB Pernegg. Unglaubliches Spiel! Die Wartberger verwalten die Führung und bringen die drei Punkte mit etwas Glück auch über die Zeit.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist SC "1960" Team Styria RB Pernegg zu SV Union Haus/E, gleichzeitig begrüßt Atus Wartberg SV Emanuels Fotodesign Stanz auf heimischer Anlage.

Mathias Kahr (Spieler Pernegg): "Mit dem Spiel können wir natürlich nicht zufrieden sein. Wenn man mit 2:0 führt, sollte man eigentlich gerade zu Hause drei Punkte einfahren. Das ist uns nicht gelungen."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – Atus Wartberg, 2:3 (2:1)

74 Philipp Wartinger 2:3

66 Bernhard Winkelmayer 2:2

37 Muhammet Asan 2:1

21 Andreas Stelzer 2:0

16 Mathias Kahr 1:0