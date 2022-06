Stanz jubelt über drei Punkte gegen Lassing

Details Sonntag, 05. Juni 2022 22:04

In der Auswärtspartie gegen SV Stanz ging SV Lassing erfolglos mit 1:2 vom Platz. Mit breiter Brust war SV Lassing zum Duell mit SV Emanuels Fotodesign Stanz angetreten – der Spielverlauf ließ bei SV Seerestaurant Lassing jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte SV Seerestaurant Lassing das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gewonnen. Stanz sichert sich damit Klassenerhalt.

Schlechte Vorzeichen für den SV Lassing vor der Reise ins Mürztal, im Laufe der letzten zwei Wochen machte sich ein Virus breit, der die Mannschaft des SV Lassing weiter reduzierte. Neben fünf Spielern fehlte auch Coach Matthias Prommer. Stanz begann druckvoll, hat in den ersten zehn Minuten drei gute Möglichkeiten, ohne aber zum Erfolg zu kommen. Lassing kämpfte mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und zeigte einen starken Einsatz. In der 40. Minute erzielte David Schweiger das 0:1, was auch den Halbzeit-Stand bedeutete.

Zweite Hälfte: Lassing mit sensationellem Kampfgeist, musste aber in Minute 73 durch Georg Auer den Ausgleich hinnehmen. Als bereits alle mit einem Unentschieden rechneten, war es abermals Georg Auer der in der Schlussminute zum 2:1 für den SV Stanz den Endstand herstellte.

Während SV Emanuels Fotodesign Stanz am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei Atus Wartberg gastiert, duelliert sich SV Lassing zeitgleich mit SV Stainach-Grimming. Die Lassinger feiern in einer Woche das 55-jährige Vereinsjubiläum. Neben dem Meisterschaftsspiel steht am Samstag um 16 Uhr ein Lassinger Legendenmatch an, so wie am Freitag für Musik und gute Stimmung gesorgt ist.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein heroischer Kampf von unserer Mannschaft blieb leider unbelohnt, ein Unentschieden wäre wohl verdient gewesen. Bester Mann am Platz war unser Marc Zeiser, der schier Unmögliches leistete."

Unterliga Nord A: SV Emanuels Fotodesign Stanz – SV Seerestaurant Lassing, 2:1 (0:1)

90 Georg Auer 2:1

73 Georg Auer 1:1

40 David Schweiger 0:1