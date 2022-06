Unterliga Nord A: Thörl & ESV Mürzzuschlag fighten um den Titel

Details Freitag, 10. Juni 2022 08:46

In der Unterliga Nord A kommt es am letzten Spieltag zum großen Showdown um den Meistertitel! Denn der ESV Sparkasse Mürzzuschlag und der SV Thörl weisen nach 23 gespielten Partien jeweils 56 Punkte auf. Was dann gleichbedeutend damit ist, dass es nun im direkten Duell zum großen Duell um die Meisterschaft kommt. Das Hinspiel im Herbst endete mit einem 0:0. Was dann heißt, dass sich die Taferner-Truppe etwas im Vorteil befindet. Kommt es wiederum zu einem Remis wird die Tordifferenz herangezogen und da haben die Eisenbahner die Nase knapp vorne.

Am Thörler Sportplatz steppt am Samstag der Bär

Der SV Thörl verfügt über die stärkste Defensive der Liga, erst 15-mal musste man einen Gegentreffer hinnehmen. Auch der "Scharfschütze der Liga" ist in den Reihen der Kraschitzer-Schützlinge zu finden. Andreas Kriegl führt die Torschützenliste mit Rijad Majdancic (WSV Liezen) mit jeweils 22 Toren an. Fakt ist, dass beide Mannschaften den Fokus in Richtung Oberliga-Wiederaufstieg ausgerichtet haben. Demnach ist Spannung pur bei diesem "Grande Finale" angesagt. Die Mürzzuschlager ihrerseits verfügen über die durchschlagskräftigste Offensive. Ganze 76-mal landete das Spielgerät bereits in des Gegners Tornetz. In Thörl kommt es bei dieser Schlagerbegegnung zu einer echten Festtagsstimmung. Aus Mürzzuschlag wird eine Herrschaft aus Daumendrückern erwartet. Zudem gibt es ein tolles Rahmenprogramm, auch die Musikkapelle Thörl spielt auf. Nach dem Spiel gibt es Freibier und eine Grillfeier mit Spanferkel. Ankick ist am Samstag um 17:00 Uhr.

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit