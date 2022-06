Auch nicht alltäglich: Defensivspieler holt sich die Torjägerkrone

Der WSV Kelag Energie & Wärme Liezen belegte in der diesjährigen Punktejagd in der Unterliga Nord A den 9. Tabellenplatz. Von den insgesamt 24 Begegnungen wurden 7 Spiele gewonnen, 6-mal wurde remisiert, 11-mal musste man die Segel streichen. Eine Bilanz die doch durchwachsen erscheint. Da hat man sich bei den Ennstalern doch wesentlich mehr erwartet. So beträgt der Rückstand auf den Meister Thörl stattliche 32 Punkte. Da ist doch einiges an Luft nach oben gegeben.

Defender Rijad Majdancic traf für den WSV Liezen gleich 23-mal ins Schwarze.

Der umfunktionierte Stürmer trifft aus allen Lagen

Aller Ehren wert ist die Trefferausbeute des "Verteidigers" Rijad Majdancic, der sich in der Unterliga Nord A mitsamt Andreas Kriegl, vom Meister Thörl, mit 23 Volltreffern die Torjägerkrone holen kann. Damit zeichnete der 25-jährige Bosnier für einen Großteil der erzielten Liezener Treffer verantwortlich. Insgesamt gelingt es dem WSV das Spielgerät 37-mal in des Gegners Kasten unterzubringen. Das krönende Tor gelang ihm in der letzten Runde bei der 1:2-Niederlage in Admont. Die ersten Spiele im Herbst war er noch in der Verteidigung tätig. Doch durch viele verletzungsbedingte Ausfälle mangelte es stark an Offensivspielern, wonach sich Coach Richard Niederbacher etwas einfallen lassen musste. Und er handelte goldrichtig. Er stellte den großen und robusten Verteidiger als alleinige Sturmspitze auf und forderte das Team auf, ihn mit hohen brauchbaren Bällen zu versorgen. Und dieser Schachzug ging voll auf. Sehenswert waren auch seine unhaltbar wuchtigen Freistoßtore. Rijad hält dem Verein nun schon seit fünfeinhalb Jahren die Treue.

Fotocredit: WSV Liezen

© Robert Tafeit