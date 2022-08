Gaishorn bezwingt Ausseerland vor eigenem Publikum

Details Montag, 15. August 2022 21:58

FC Mayr-Melnhof Gaishorn gewann überraschend gegen Ausseerland in der Unterliga Nord A mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Das Spiel war geprägt von haarsträubenden Abwehrfehlern vor allem auf Seiten der Ausseer.

Vor den Augen der 250 Zuschauer stellte Dorian Zehentmayr das 1:0 für FC Gaishorn sicher (17.). Dem Treffer war ein herber Abwehrfehler vorausgegangen. FC VIVAMAYR Ausseerland hatte sich aber schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Alexander Pomberger den Ausgleich (19.). Er versenkt die Kugel aus 35 Metern im Rutschen im Tor. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe die neuerliche Führung der Gaishorner fällt. Lukas Staudacher war zur Stelle und markierte nach einem haarsträubenden Fehler das 2:1 von Gaishorn (24.). FC Ausseerland kam durch ein Eigentor von FC Mayr-Melnhof Gaishorn in der 45. Minute zum Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Ausseer. FC Gaishorn stellte mit dem 3:2 in der 49. Minute die Weichen auf Sieg - schönes Freistoßtor von Schupfer. Die Ausseer werfen in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch die 2:3-Heimniederlage von Ausseerland war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Die Gastgeber schlossen die abgelaufene Spielzeit auf dem fünften Rang mit 39 Punkten ab.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Gaishorn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist FC VIVAMAYR Ausseerland eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Ausseerland im Mittelfeld der Tabelle.

Ausseerland gibt am Samstag seine Visitenkarte bei SC "1960" Team Styria RB Pernegg ab. Das nächste Spiel von FC Mayr-Melnhof Gaishorn findet in zwei Wochen statt, wenn man am 27.08.2022 SC Pernegg empfängt.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Das war leider ein Selbstfaller, weil wir uns durch 3 furchtbare Abwehfehler selber das Leben schwer gemacht haben. Das Team hat sich nie hängen gelassen und alles probiert, leider sind wir dieses Mal nicht für den Aufwand belohnt worden."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – FC Mayr-Melnhof Gaishorn, 2:3 (2:2)

49 Bjoern Schupfer 2:3

45 Eigentor durch Raphael Woehrer 2:2

24 Lukas Staudacher 1:2

19 Alexander Pomberger 1:1

17 Dorian Zehentmayr 0:1