Lassing feiert klaren Sieg über Parschlug nach Pausen-Rückstand

Details Sonntag, 21. August 2022 17:02

SV Seerestaurant Lassing drehte einen 1:2-Pausenrückstand in der Unterliga Nord A und kam am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen SC Parschlug. Lassing reagiert damit auf die knappe 1:2-Niederlage gegen WSV Liezen vor einer Woche.

Lassing setzt die Gäste stark unter Druck, kommt von der ersten Minute an zu etlichen guten Chancen, welche Tormann Rene Tratsch zu einigen Glanzparaden zwang. So dauert es bis zur 30. Minute, ehe Thomas Lemmerer nach einer Hörmann-Ecke den Ball wuchtig per Kopf zum verdienten 1:0 in die Maschen setzte. Die Gäste kommen mit Konterangriffen nur selten in die Gefahrenzone, aber genau so einer wurde in Minute 38 von Thomas Lipp erfolgreich abgeschlossen - er trifft mit einem flachen Schuss ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. Die Diskussionen darüber im Publikum sind noch nicht verstummt, schon gibt es den nächsten Dämpfer für Lassing: nur eine Minute später trifft Kapitän Michael Schober per Fallrückzieher zum 1:2 für den SC Parschlug. Lassing kommt noch zu zwei sehr guten Chancen, die abermals in Tormann Tratsch ihren Meister finden, einmal rettet die Latte vor dem Ausgleichstreffer. Dann geht es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit beginnt Lassing wieder ganz stark und dominiert das Spiel nach Belieben. Dieser Druck kann schlussendlich auch in Tore umgemünzt werden, so dass bis zur 62. Minute der 1:2 Rückstand in eine 4:2 Führung gedreht werden konnte: Julian Pachler trifft in Minute 51 unter starker Mithilfe von Goalie Tratsch zum 2:2-Ausgleich, David Schweiger (Minute 57) und Simon Hörmann (Min. 62) erzielen mit starken Auftritten das dritte und das vierte Tor. Trotz der Führung lassen Pichlmaier & Co. nicht nach und spielen weiterhin druckvoll nach vorne. Schließlich erzielt der für Julian Pachler eingewechselte Nico Polach mit einem scharfen Schuss das 5:2 für Lassing (Minute 86), was auch gleichzeitig den Endstand in diesem Spiel bedeutete.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Lassing in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Seerestaurant Lassing.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SC Parschlug wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert der Gast nur noch auf Platz elf. Drei Spiele und noch kein Sieg: Parschlug wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Samstag reist SV Lassing zu ESV Sparkasse Mürzzuschlag, zeitgleich empfängt SC Parschlug ASC Rapid Kapfenberg.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das war heute ein auf ganzer Linie verdienter Sieg unserer Mannschaft. Mit dem Ergebnis waren die Gäste noch gut bedient."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SC Parschlug, 5:2 (1:2)

86 Nico Polach 5:2

62 Simon Hoermann 4:2

57 David Schweiger 3:2

51 Julian Pachler 2:2

39 Michael Schober 1:2

38 Thomas Lipp 1:1

30 Thomas Lemmerer 1:0