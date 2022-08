Messner-Dreierpack: Pernegg deklassiert Ausseerland

Details Montag, 22. August 2022 08:32

SC "1960" Team Styria RB Pernegg führte FC VIVAMAYR Ausseerland nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Vor allem Dominik Messner geigte auf - er erzielte drei Tore und war damit Mann des Spiels. Ausseerland war bemüht, konnte die sich ergebenden Möglichkeiten aber nicht nutzen, während Pernegg eiskalt zuschlug.

Die Pernegger sind von der ersten Minute an das effizientere Team. Ausseerland ist optisch überlegen, während Pernegg von Beginn an trotzdem die eine oder andere Tormöglichkeit vorfindet. Vorerst bleibt es aber noch beim 0:0. Ausseerland tut sich hingegen sehr schwer im Spiel nach vorne. Das Werk läuft heuer noch nicht so richtig rund. In der 36. Minute ist es passiert: Manuel Messner bringt SC Pernegg in Front. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus vorerst aber nichts wird. Das sollte sich jedoch stark ändern im zweiten Durchgang, wo die Pernegger so richtig aufdrehen.

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit aktiveren Perneggern, die dort weitermachen, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Der zweite Abschnitt beginnt auch gleich mit einer kalten Dusche für die Pernegger. Messner schnürt mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und bringt seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Für das 3:0 von SC "1960" Team Styria RB Pernegg sorgte Christian Steko Katic, der in Minute 62 zur vom Elfmeterpunkt zur Stelle war - der Elfer war etwas umstritten. Spätestens jetzt ist die Partie entschieden, die Pernegger haben aber noch lange nicht genug. Die Gäste machen es den Gastgebern dann aber besonders leicht, denn Kilian Posch sieht die Gelb-Rote Karte und muss vom Platz. In Überzahl baut Messner den Vorsprung von SC Pernegg in der 82. Minute aus - er ist in Folge eines schönen Konters zur Stelle. Es ist der dritte Treffer von Messner an diesem Tag. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Jakob Schneller, der das 5:0 aus Sicht von SC "1960" Team Styria RB Pernegg perfekt machte (90.). Am Ende kam SC Pernegg gegen FC Ausseerland zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ SC "1960" Team Styria RB Pernegg die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den achten Tabellenplatz ein.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Ausseerland wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Samstag trifft SC Pernegg auf FC Mayr-Melnhof Gaishorn, FC VIVAMAYR Ausseerland spielt tags zuvor gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir hatten zwar gefühlt 70 Prozent Ballbesitz, konnten unsere Chancen nicht verwerten. Dazu kamen leider wieder Eigenfehler, ein völlig unberechtigter Elfmeter und dann verlierst du 0:5 statt zumindest 3:3 zu spielen."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – FC VIVAMAYR Ausseerland, 5:0 (1:0)

90 Jakob Schneller 5:0

82 Manuel Messner 4:0

62 Christian Steko Katic 3:0

51 Manuel Messner 2:0

36 Manuel Messner 1:0