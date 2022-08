Ausseerland entscheidet Fight gegen Stanz in Nachspielzeit

Details Sonntag, 28. August 2022 10:11

FC Ausseerland und SV Emanuels Fotodesign Stanz boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausseer waren zwar spielbestimmend, taten sich aber dennoch schwer. In der Nachspielzeit gab es erst die Entscheidung zugunsten der Heimischen.

Das Spiel beginnt durchaus munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Stanz hat etwas mehr vom Spiel und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Für das erste Tor sorgte Manuel Ebner. In der 20. Minute traf der Spieler von SV Stanz ins Schwarze, nachdem er vom Goalie der Ausseer angeschossen wurde. Ausseerland lässt sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken. Eine erste gute Chance wird vergeben, indem der Ball von der Linie gekratz wird, das 1:1 von Ausseerland stellt dann aber Nikolaus Eder sicher (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Im zweiten Durchgang starten die Ausseer besser. Der Treffer zum 2:1 sicherte FC VIVAMAYR Ausseerland nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Eder in diesem Spiel (63.). Ein schöner Angriff der Gastgeber. Doch Stanz ließ nicht locker. Zunächst wird eine Riesenchance vergeben - die Stanzer Offensive lief alleine auf den Goalie der Ausseer zu. Dann musste die Heimmannschaft aber doch den Treffer von Ebner zum 2:2 hinnehmen (87.). Das Spiel ist aber noch nicht gegessen. Ausseerland will unbedingt drei Punkte. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als David Otter noch einen Treffer parat hatte (93.). Am Ende verbuchte FC Ausseerland gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz die maximale Punkteausbeute.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Ausseerland genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

In dieser Saison sammelten die Gäste bisher einen Sieg und kassierten drei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog FC VIVAMAYR Ausseerland an SV Emanuels Fotodesign Stanz vorbei auf Platz sechs. SV Stanz fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag tritt FC Ausseerland bei SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern an, während SV Emanuels Fotodesign Stanz einen Tag später FC Mayr-Melnhof Gaishorn empfängt.

Jürgen Hofer (Funkionär Ausseerland): "Ein Sieg, der die tolle Moral unserer Mannschaft in einer schwierigen Phase, wo sie sich alles zäh erarbeiten müssen, unterstreicht. Wir haben das Spiel wieder dominiert, mussten wieder zwei Rückschläge verdauen, nach dem 0:1 haben wir das Spiel gedreht, dann bekommst du 3 Minuten vor dem Ende das 2:2. Dass wir uns dann auch nicht hängen lassen haben und noch einmal zurückgefightet haben, unterstreicht den Charakter der Burschen. Umso schöner, dass uns dann noch der Siegtreffer in letzter Sekunde gelungen ist."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – SV Emanuels Fotodesign Stanz, 3:2 (1:1)

93 David Otter 3:2

87 Manuel Ebner 2:2

63 Nikolaus Eder 2:1

38 Nikolaus Eder 1:1

20 Manuel Ebner 0:1