Verrückt! Lassing dreht Ennstal-Derby gegen Stainach nach 0:2-Rückstand

SV Stainach-Grimming und SV Seerestaurant Lassing lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Stainacher führten bereits mit 2:0, ehe die Lassinger das Spiel aber noch auf den Kopf stellten.

Das Match beginnt für Lassing wieder einmal denkbar schlecht, bereits in der dritten Spielminute konnte Georgian Bolovan eine gute Kombination für den SV Stainach zum 1:0 abschließen. Die Prommer-Elf verdaute die frühe Führung jedoch gut und war das spielbestimmende Team. Stainach verlegte sich auf Konterfußball und blieb im Angriff stets gefährlich, stand aber auch in der Abwehr nicht schlecht, so dass das die erste HZ mit einer 1:0 Führung für die Heimischen endete.

Vier Minuten nach Wiederbeginn gab es den nächsten Dämpfer für Lassing, Marcel Brunntaler konnte einen Eckball zur 2:0-Führung für Stainach verwerten. Von nun an nahm Lassing jedoch endgültig das Zepter in diesem Spiel in die Hand und zeigte wieder guten Kombinationsfußball, der auch zum Erfolg führte. In Minute 57 erzielte Marc Zeiser per Kopf nach einem Hörmann-Corner den Anschlusstreffer zum 1:2, in Minute 73 konnte der Stainacher Tormann Schweiger eine Pachler-Bombe nicht bändigen und Land Udo staubte zum 2:2-Ausgleich ab. Damit haben die Lassinger tatsächlich ein 0:2 aufgeholt und sind drauf und dran, das Spiel endgültig zu drehen. Zwei Minuten später verwertete Julian Pachler einen perfekten Stanglpass von Simon Hörmann zur 3:2-Führung, ehe abermals Pachler in Minute 79 eine Einzelaktion perfekt zur 4:2Führung für Lassing verwertete. Lassing dreht also in rund 20 Minuten das Spiel vom 2:0 zum 2:4, Stainach war bei diesen Aktionen völlig überfordert. Trotzdem bäumten sich Steiner & Co nochmals auf und trafen in Minute 93 durch Antonio Blazevic noch zum 3:4 Anschlusstreffer. Das wars, Endstand 4:3 für den SV Lassing.

Stainach-Gr. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV Stainach-Grimming bei. Die Situation bei Stainach-Grimming bleibt angespannt. Gegen SV Seerestaurant Lassing kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.