Lassing lässt Gaishorn keine Chance

Details Montag, 26. September 2022 08:29

Mit FC Gaishorn und SV Lassing trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Gaishorn schien SV Seerestaurant Lassing aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Gaishorn war an diesem Tag chancenlos, Lassing dominierte das Spiel nach Belieben und katapultierte sich in der Tabelle auf Platz 2.

Lassing begann erwartungsgemäß stark und hätte in der ersten und auch zweiten Minute schon in Führung gehen können – in der fünften Minute war es aber dann soweit, Jörg Stenitzer lief der indisponierten Gaishorner Abwehr auf und davon und erzielte souverän das 1:0 für Lassing. Zehn Minuten später verwertete David Schweiger einen perfekten Stanglpass von Julian Pachler zum 2:0 und sorgte so für eine bequeme Führung der Gäste. Lassing spielte die Hausherren phasenweise an die Wand, bis auf einen einzigen Angriff in der ersten Hälfte hatte Gaishorn nicht viel zu bieten. Das 0:3 erzielte Julian Pachler, er traf nach einem tollen Spielzug

aus rund 16 Meter mit einem unhaltbaren Weitschuss genau ins Kreuzeck. Das 3:0 bedeutete auch den Halbzeitstand, ein höheres Ergebnis vereitelte der gut spielende Tormann Lukas Schaffer.

In der zweiten Hälfte kommt Gaishorn besser ins Spiel, ist rund 20 Minuten ein ebenbürtiger Gegner, jedoch ohne jeglicher Torchancen. Lassing zog dann die Zügel wieder strammer und erspielte sich drei, vier hochkarätige Möglichkeiten, diesen fanden abermals ihren Meister in Tormann Schaffer. Da kein weiterer Treffer mehr erzielt wurde, war der Halbzeitstand von 0:3 auch gleichzeitig der Endstand.

Durch diese Niederlage fällt FC Mayr-Melnhof Gaishorn in der Tabelle auf Platz vier zurück. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gastgeber bei. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei FC Gaishorn. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Lassing im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte SV Seerestaurant Lassing in der Unterliga Nord A kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Lassing. SV Seerestaurant Lassing ist seit drei Spielen unbezwungen.

Gaishorn tritt am kommenden Samstag bei ASC Rapid Kapfenberg an, SV Lassing empfängt am selben Tag SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Wieder ein guten Auftritt der unserer Mannschaft, gegen die Gaishorn phasenweise überfordert war. Somit geht der verdiente Sieg mehr als in Ordnung."

Unterliga Nord A: FC Mayr-Melnhof Gaishorn – SV Seerestaurant Lassing, 0:3 (0:3)

