Hattrick von Grill beschert Lassing Kantersieg gegen Stanz

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 19:15

SV Lassing erteilte SV Stanz eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. SV Seerestaurant Lassing setzte sich standesgemäß gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz durch. Die Lassinger feiern damit den fünften Sieg en suite und entwickeln sich immer mehr zum einzigen Konkurrenten von ESV Mürrzuschlag im Titelkampf.

Das Spiel war gerade einmal 21 Sekunden alt, schon klingelte es im Stanzer Gehäuse: Lassing

hatte Anstoß, Jörg Stenitzer tankte sich auf der rechten Seite durch und seinen scharfen

Stanglpass verwertete Andrè Grill zum 1:0. Die Prommer-Mannschaft setzte von Beginn an

den Gegner unter Druck, der Ball rollte wie auf einer schiefen Ebene Richtung Stanzer Tor. In

Minute 6 scheiterte Simon Hörmann ganz knapp, ehe in Minute 8 abermals Andrè Grill für

Lassing einnetzte. Stanz war im großen und ganzen gesehen in Hälfte eins chancenlos,

obwohl in Minute 36 nach einer Ecke eine gute Möglichkeit vernebelt wurde. Besser machte es

Andrè Grill, er traf in Minute 38 zum 3:0 für Lassing und erzielte damit einen lupenreinen

Hattrick. Ein weiteres Kuriosum, dass innerhalb von zwei Minuten zwei Strafstöße, jeweils nach Foulspiel, verhängt wurden: David Schweiger ließ sich die Elfmeter-Chancen nicht entgehen und netzte in Minute 42 und 44 ganz souverän und unhaltbar ein. Halbzeitstand somit 0:5 für Lassing.

In Hälfte zwei lief das „Lassinger Werkl“ nicht mehr ganz auf 100 Prozent, obwohl man eindeutig das Sagen auf dem Spielfeld hatte. Das Spiel wurde bestens verwaltet und gestaltet, aber Stanz stand etwas höher und verteidigte eigentlich mit Mann und Maus. Die wenigen Kontermöglichkeiten wurden bis auf eine Ausnahme entschärft, jedoch in Minute 79 erzielte Manuel Maierhofer das 1:5 für Stanz, er knallte den Ball aus spitzem Winkel in die kurze Ecke und via Innenstange ins Tor. Lassing hatte noch drei, vier dicke Chancen, doch die Schüsse waren zu unplatziert, einmal rettete die Latte Stanz vor einem weiteren Verlusttreffer. Schließlich machte in Min. 89 Marc Meitz das halbe Dutzend voll, er traf nach einer guten Aktion zum 6:1 für Lassing, was auch den Endstand bedeutete.

SV Stanz stellt die anfälligste Defensive der Unterliga Nord A und hat bereits 35 Gegentreffer kassiert. SV Emanuels Fotodesign Stanz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Stärke von SV Stanz liegt in der Offensive – mit insgesamt 26 erzielten Treffern. SV Emanuels Fotodesign Stanz musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Stanz insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit dem souveränen Sieg gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz festigte SV Lassing die zweite Tabellenposition. Die Angriffsreihe von SV Seerestaurant Lassing lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 43 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Seerestaurant Lassing.

Mit insgesamt 21 Zählern befindet sich SV Lassing voll in der Spur. Die Formkurve von SV Stanz dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Sonntag tritt SV Emanuels Fotodesign Stanz bei ASC Rapid Kapfenberg an, während SV Seerestaurant Lassing zwei Tage zuvor SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern empfängt.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Eine unglaublich dominierende erste Hälfte von unserer Mannschaft, wo auch die Chancenauswertung passte. In Hälfte zwei wurde das Spiel bestens verwaltet, der Sieg geht völlig in Ordnung – herzliche Gratulation!"

Unterliga Nord A: SV Emanuels Fotodesign Stanz – SV Seerestaurant Lassing, 1:6 (0:5)

89 Marc Meitz 1:6

79 Manuel Maierhofer 1:5

44 David Schweiger 0:5

42 David Schweiger 0:4

38 Andre Grill 0:3

8 Andre Grill 0:2

1 Andre Grill 0:1