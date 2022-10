Ausseer Kampf gegen Mürzzuschlag bleibt unbelohnt

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 12:39

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen ESV Mürzzuschlag und FC Ausseerland an diesem elften Spieltag in der Unterliga Nord A. Luft nach oben hatte Mürzzuschlag dabei jedoch schon noch. Damit gibt es zumindest vom Ergebnis her keinen Trainereffekt bei den Ausseern, wo Gerhard Weissenbacher im Team mit Matthias Machherndl und Hubert Soder unter der Woche Peter Halada auf der Trainerbank ersetzt.

Die Mürzzuschlager finden besser ins Spiel. Man findet auch gleich eine Möglichkeit vor, kann diese aber nicht nutzen. Dann auch Ausseerland mit der ersten Gelegenheit doch auch die Gäste treffen nicht. In der 29. Minute Mürzzuschlags Taferner alleine vor dem Tor, doch er trifft nicht. Kurz darauf fasst sich Schutting ein Herz, doch der Ball geht knapp drüber. In der 40. Minute ist es passiert: Rame Mehaj mit der Flanke und Noah Fantur köpf ein zur Führung für die Mürzzuschlager. Die Pausenführung des Ligaprimus fiel knapp aus.

In der zweiten Halbzeit wird auch Ausseerland stärker und spielt offensiver. Man riskiert, doch der Ball will nicht in das Tor. Anstatt des Ausgleichs fällt in der 71. Minute das 2:0 für die Mürzzuschlager. Jan Gruber versenkt das Leder im Netz. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Zwar gelingt den Ausseern in der Schlussphase das 1:2, doch man hat in den letzten Minuten auch nicht das nötige Glück für den Ausgleich. Zum Schluss feierte ESV Mürzzuschlag einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gäste.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Mürzzuschlag 28 Zähler zu Buche. Bei ESV Sparkasse Mürzzuschlag greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 18 Gegentoren stellt ESV Mürzzuschlag die beste Defensive der Unterliga Nord A. Mürzzuschlag erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

FC VIVAMAYR Ausseerland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Ausseerland findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Offensive von Ausseerland zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 15 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. FC VIVAMAYR Ausseerland musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Ausseerland insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Ausseerland. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am kommenden Samstag trifft ESV Sparkasse Mürzzuschlag auf FC Mayr-Melnhof Gaishorn, FC VIVAMAYR Ausseerland spielt tags zuvor gegen SV Union Haus/E.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft, die auch angesichts der vielen Ausfälle das Herz in die Hand genommen hat und in den letzten 20 Minuten den Tabellenführer dominiert hat. Leider ist der Ausgleich mit viel Pech nicht mehr gelungen, aber es war kein Leistungsunterschied zum Ersten erkennbar. Die Moral stimmt auf jeden Fall und wir werden uns auch bald wieder mit Punkten belohnen. Pauschallob an unsere Mannschaft!"

Unterliga Nord A: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – FC VIVAMAYR Ausseerland, 2:1 (1:0)

82 Armin Schupfer 2:1

71 Jan Gruber 2:0

41 Noah Fantur 1:0