Überraschung! Ausseerland erwischt Hinterberg am falschem Fuß und siegt klar [Video]

Samstag, 05. November 2022

Mit einem enttäuschenden 0:4 unterlag SV Central Dancing Hinterberg gegen FC VIVAMAYR Ausseerland. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich FC Ausseerland beugen mussten. Der Gast hatte auch das Hinspiel gegen SV Hinterberg mit 3:0 gewonnen. Weiters liegen die Hinterberger jetzt bereits acht Punkte hinter Leader ESV Mürzzuschlag. Für Ausseerland ist der Dreier in der vorgezogenen Frühjahresrunde hingegen sehr wichtig im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Ausseer spielen von Beginn an mutig nach vorne - das überrascht die favorisierten Hinterberger, immerhin laufen die Ausseer deutlich ihrer Form hinterher. Die ersten besseren Gelegenheiten haben dann aber Hinterberger, die sie allerdings nicht nutzen können. Aus dem Nichts dann plötzlich das 1:0 für dei Gäste: Michael Kraft traf vor 120 Besuchern zum 1:0 (26.). Bemerkenswert: Aus dem Ausseerland kam ein ganzer Bus lautstarker Fans mit, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das scheint sie anzutreiben. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Hinterberg scheitert in der ersten Halbzeit an der eigenen Chancenauswertung.

In der zweiten Halbzeit die kalte Dusche für die Gastgeber: Hinterberg musste den Treffer zum 2:0 hinnehmen (46.) - dieses Mal schalten die Ausseer schnell um und treffen. Damit ist für klare Fronten gesorgt und die Hinterberger müssen jetzt tatsächlich zusehen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll heute. Man riskiert jetzt auch, was natürlich auch Räume für die Gäste eröffnet. Man wirft alles nach vorne, doch anstatt des Anschlusstreffers fallen aus Konterangriffen in der Schlussphase auch noch die Tore 3 und 4 für die Ausseer. Für das 3:0 von Ausseerland sorgte Daniel Buchner, der in Minute 83 zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Philipp Wimmer, der das 4:0 aus Sicht von FC VIVAMAYR Ausseerland perfekt machte (90.). Das ist die endgültige Entscheidung. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Ausseerland am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Central Dancing Hinterberg.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SV Hinterberg in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Hinterberg bisher acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. SV Central Dancing Hinterberg baute die gute Serie (15 Punkte aus fünf Spielen) zum Rückrundenstart nicht aus und bleibt auf dem dritten Tabellenplatz.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ausseerland im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat FC VIVAMAYR Ausseerland derzeit auf dem Konto.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 26.03.2023 für SV Hinterberg bei ASC Rapid Kapfenberg. FC Ausseerland tritt einen Tag früher bei FC Mayr-Melnhof Gaishorn an.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir sind mit einem 50er-Bus angereist, die Fans haben eine Weltklasse-Stimmung gemacht. Heimspielatmosphäre auswärts - genau deswegen haben wir auch gewonnen. Die Mannschaft hat das aber wirklich gut gemacht. Das waren drei ganz wichtige Punkte."

Unterliga Nord A: SV Central Dancing Hinterberg – FC VIVAMAYR Ausseerland, 0:4 (0:2)

90 Philipp Wimmer 0:4

83 Daniel Buchner 0:3

46 Christian Gamsjaeger 0:2

26 Michael Kraft 0:1