Pernegg siegt dank Stainacher Eigentor

Details Samstag, 25. März 2023 09:33

Die Differenz von einem Treffer brachte SC "1960" Team Styria RB Pernegg gegen SV Stainach-Grimming den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel wurde SC Pernegg mit 0:5 abgeschossen.

Bereits in der 5. Minute ging Pernegg in Führung, jedoch wurde der Treffer wegen Abseits aberkannt. Die erste Halbzeit war vom Wind dominiert, weshalb Pernegg sich im Spielaufbau schwer tat, jedoch aber auch die Bälle von den Gästen zu ungenau wareNn. Kurz vor der Pause hatte Stainach die größte Chance, die Torhüter Schmied jedoch sensationell parierte. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.



In der 64. Minute lenkte Andreas Steiner den Ball zugunsten von SC "1960" Team Styria RB Pernegg ins eigene Netz - dem Treffer war ein stark getretener Corner vorausgegangen. Die Pernegger vergeben im weiteren Verlauf gute Gelegenheiten, müssen in der Schlussphase dann aber selbst zittern. Unter dem Strich verbuchte SC Pernegg gegen Stainach-Grimming einen 1:0-Sieg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SC "1960" Team Styria RB Pernegg nun auf dem elften Platz steht.

Trotz der Niederlage belegt Stainach-Gr. weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen SC Pernegg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

SC "1960" Team Styria RB Pernegg tritt am Freitag, den 31.03.2023, um 19:00 Uhr, bei FC VIVAMAYR Ausseerland an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Stainach-Grimming SV Emanuels Fotodesign Stanz.

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Nachdem wir im Nachtragsspiel gegen Haus noch für unsere Eigenfehler bestraft wurden und das Glück nicht auf unserer Seite war, konnten wir nun zuhause gegen Stainach die Eigenfehler abstellen und die wichtigen 3 Punkte holen, um den Anschluss ans Tabellenmittlfeld herzustellen."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Stainach-Grimming, 1:0 (0:0)

64 Eigentor durch Andreas Steiner 1:0

